Eccellenza Campania/Girone B - Reti inviolate tra Ercolanese e Albanova

Si chiude la ventitreesima giornata del Girone B di Eccellenza per Ercolanese e Albanova. Partita che non va oltre lo 0-0 e che non decreta vincitori allo Stadio Raffaele Solaro. Nessun allungo e né sorpasso in classifica tra la compagine granata e la formazione casertana.

Partita bloccata, il risultato rispecchia l'equilibrio tra le due squadre. La sfida si apre con una conclusione di Orefice dopo dodici giri di cronometro, grande intervento di Santangelo ad evitare guai ai suoi. La replica dei ragazzi di Amorosetti si materializza a metà frazione con un mancino non preciso di Serrano. tocca poi a Lepre, sugli sviluppi di un corner battuto da Scarparo, a creare un brivido alla retroguardia ospite: il tentativo dalla distanza si perde alto sopra la traversa. Non succede più nulla al Solaro e al duplice fischio è 0-0.

Meglio l'Albanova ad avvio ripresa con una giocata di Scaparo che non impegna l'estremo difensore locale. Sul capovolgimento di fronte è Liguori a saltare un avversario e calciare a botta sicura: Santangelo para. Al 57' Marino deve opporsi al colpo di testa di Ciccone su suggerimento di Lepre, il portiere si ripete al 65' su Serrano. La risposta dei vesuviani di Perrella è un bolide di Sicuro che non preoccupa Santangelo. Nella parte conclusiva della gara ci provano Auriemma da una parte e Ciccone dall'altra: il punteggio, però, resta immutato. Reti bianche sul manto erboso napoletano tra Ercolanese e Albanova.