Eccellenza Campania/Girone B - Manita dell'Agropoli al Solaro: l'Ercolanese non regge nel finale

Passo falso casalingo per l'Ercolanese di mister Raffaele Di Pasquale. Allo Stadio Solaro vince l'Agropoli al termine di una gara pirotecnica. I Delfini di Carmine Turco espugnano il fortino vesuviano e blindano il primo posto in classifica, in attesa del completamento del programma. Il match si sblocca con il lampo di Margiotta, abile a farsi trovare pronto per il quarto gol in campionato. Trascorre un minuto e ancora Margiotta sfiora il bersaglio, ma manca il raddoppio. Prima del riposo, due potenziali opportunità per gli ospiti: all'intervallo è 1-0 per i salernitani. Ad avvio ripresa, i locali ristabiliscono la parità momentanea con Infimo. Al 61' ci pensa Arevalo a riportare avanti l'Agropoli. La squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Fiele, ma è Sperandeo a fissare il 2-2 con un colpo di testa in anticipo sugli avversari. I Delfini, però, al 77' calano il tris con Natiello su grande iniziativa di De Sio. Nei minuti di recupero gli ospiti dilagano: al 91' con Arevalo e sul fischio finale con un tiro da fuori area di Natiello che vale il 2-5 definitivo.

Il tabellino

Ercolanese: Cafariello, Balzano, Esposito (46′ Sperandeo), De Giorgi (71′ Di Gennaro), Fiele, Petrarca, Chiavazzo, Marigliano, Trimarco (66′ Menna), Marzullo, Infimo. Allenatore: Di Pasquale

Agropoli: Paparella, Pollio, Maiese D., Mincione, Follera, Pastore, Arevalo, De Sio, Margiotta (65′ Santonicola), Natiello, Rekik (65′ Sorrentino). Allenatore: Turco

Arbitro: D’Amato di Salerno

Marcatori: 12′ Margiotta (A), 56′ Infimo rig. (E), 61′ e 91′ Arevalo (A), 75′ Sperandeo (E), 77′ e 96′ Natiello (A)

Ammoniti: Fiele (E), Pollio (A)

Espulso: Fiele (E)