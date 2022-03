Il Covid colpisce ancora: rinviato un match del Girone B di Eccellenza

Il Covid torna ad essere protagonista nel calcio dilettantistico. La Frattese, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinvio della sfida contro il Real Forio a causa del dilagare del virus. Nuove positività nel gruppo-squadra nerostellato, atteso dalla disputa della gara allo Stadio Calise. Il match per le due formazioni, valido per la ventiduesima giornata del Girone B di Eccellenza, non si svolgerà regolarmente: bisognerà attendere la nota della LND Campania per la riprogrammazione dell'incontro. Di seguito, quanto riportato dal club di Frattamaggiore:

"L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 comunica che, in seguito all’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tesserati sono stati posti in quarantena secondo il protocollo vigente. Il club ha inoltre attivato tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Contestualmente la società comunica che la gara contro il Real Forio 2014, in programma domenica 20 marzo alle 11.00 allo stadio “Salvatore Calise” di Forio e valevole per la ventiduesima giornata del Girone B di Eccellenza, è stata rinviata a data da destinarsi".