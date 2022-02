Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Antonio Abate si prende lo scontro salvezza col Barano: decisivi Granato e Sorriso

Gli incontri d'alta classifica e non solo. Il Girone B di Eccellenza, giunto al diciassettesimo turno della competizione, mette davanti Barano e Sant'Antonio Abate. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un bottino utile in chiave salvezza. Gli isolani occupano la penultima posizione in classifica che significa retrocessione diretta e arrivano al match con quattro lunghezze di distanza dai giallorossi, terzultimi e nell'ultima casella valida per la zona playout.

È una contesa quasi decisiva. La partita inizia a ritmi molto alti con i bianconeri che si rendono pericolosi dopo due giri di lancette con De Stefano che si divora una buona opportunità calciando fuori. La risposta degli ospiti si materializza al 10' con una sponda di Sorriso per Granato, la difesa di casa si immola. Al 20' chance ghiotta per i ragazzi di mister Criscuolo: sugli sviluppi di un corner, Sorriso colpisce di testa ma trova l'opposizione del legno. Succede poco o nulla nella parte finale del primo tempo, all'intervallo è 0-0 e con le difese vincitrici sui reparti offensivi.

Intensità blanda ad avvio ripresa. La prima occasione del secondo tempo arriva al 62' con Granato che, servito perfettamente da Sorriso, spinge la sfera alle spalle di Mennella. Al 65' risposta dei locali con una grande girata dal limite di Rubino, il pallone finisce largo. Il Barano non molla e crea una nuova opportunità sventata dall'ottimo intervento di Alcolino. Al 76' si concretizza il pareggio degli isolani dopo un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore. Scritturale è lesto a siglare l'1-1 e ristabilire l'equilibrio. All'80' Marigliano sbaglia completamente su suggerimento di Montuori.

A sette dal 90' ancora giallorossi in attacco. Palla recuperata da Della Femina che prova a beffare Mennella dalla distanza: traiettoria alta. All'87' l'episodio che cambia il match: Rizzo viene atterrato in area da Trani e il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Sorriso che realizza il vantaggio e porta il Sant'Antonio di nuovo avanti nel punteggio. Al 93' Alcolino salva il risultato e chiude lo specchio agli avversari. Termina 1-2 allo Stadio Don Luigi Di Iorio.