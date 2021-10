Eccellenza Campania/Girone B - Il Barano surclassa il Pianura Napoli Nord

Successo fondamentale in chiave salvezza. Il Barano conquista tre punti chiave allo Stadio Simpatia, il Pianura Napoli Nord resta nell'abisso della classifica e ancora a secco di lunghezze. Sette sconfitte consecutive per la squadra di casa, secondo hurrà in campionato per gli isolani che si allontanano dall'ultima piazza e agganciano il Sant'Antonio Abate a quota sei. Due reti per tempo, è questo il bottino dei bianconeri in esterna. I ragazzi di mister Di Meglio regolano il team locale con un netto poker. Nel corso della prima frazione è Rubino il vero protagonista. L'attaccante, con una doppietta di pregevole fattura, incanala il match sul giusto binario. Nella ripresa sono De Stefano e Scritturale a chiudere la pratica e completare il rotondo 4-0. Pianura Napoli Nord che sarà atteso dalla trasferta sul campo del Napoli United, il Barano ospiterà l'Ercolanese nel fortino interno.