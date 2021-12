Eccellenza Campania/Girone B - Il Barano è spazzato via, Neapolis ok col poker in trasferta

Una giornata diametralmente opposta per Barano e Neapolis. Sabato avverso per gli isolani che crollano sotto i colpi degli ospiti che si affermano con un sontuoso poker. Quattro reti messe a segno, due per tempo, che evidenziano la supremazia del gioco e qualitativa degli uomini di Di Meglio. Allo Stadio Don Luigi Di Iorio si sviluppa una gara senza storia.

Al 12' il Neapolis passa in vantaggio con una zampata decisiva di Scuotto dopo una mischia nell'area locale. Il raddoppio si concretizza dieci giri di lancette dopo con Barretta che si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. I bianconeri non reagiscono, soltanto nel finale di frazione Conte prova ad impegnare Bardet con un calcio piazzato respinto in angolo. L'estremo difensore è in giornata e lo dimostra ad avvio ripresa neutralizzando il calcio di rigore di Matarese. Al 62' gli ospiti, dagli undici metri, non falliscono e Catena firma il tris. Al 78' è Scritturale a sfiorare la rete della bandiera, ma nelle battute conclusive arriva anche il poker del giovane Piscopo.

Il tabellino

Barano: Mennella, Tumolillo, Conte, Mocerino, Monti, Ruffo (46' Selva, 66' Di Iorio And.), Scritturale (85' Pica), Mattera, Matarese, Petrone (72' De Candia). A disposizione: Castaldi, De Stefano, Montagna, Buono S. Allenatore: Isidoro Di Meglio

Neapolis: Bardet, Esposito S., Lanzillo, Siciliano (69' Galasso), Riccio, Terribile, Festa, Pirone (48' Esposito G.), Catena (76' Pollice), Scuotto (87' Sarnataro), Barretta (84' Piscopo). A disposizione: Esposito S. ’03, Caianiello, Monaco, Di Pietro. Allenatore: Giovanni Peluso

Arbitro: Alessio De Cicco di Nola

Assistenti: Orazio di Frattamaggiore e Pisani di Nocera Inferiore

Marcatori: 12’ Scuotto, 22’ Barretta, 62' rig. Catena, 87' Piscopo

Ammoniti: Conte, Scritturale, Mattera (B), Bardet, Esposito S., Terribile, Festa (N)