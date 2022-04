Eccellenza Campania/Girone B - Il Mondragone si impone sul Barano: decide Lepre

Squadra in casa

Una stagione da dimenticare va in archivio con la ventunesima sconfitta stagionale. Per il Barano si chiude l'esperienza in Eccellenza, il prossimo anno si apriranno le porte della Promozione. Isolani che escono sconfitti dall'impegno interno contro il Mondragone nell'ultimo turno del campionato di Eccellenza. Il Girone B riserva il confronto allo Stadio Don Luigi di Iorio.

La partita non offre grossi spunti, entrambe le squadre hanno poco da chiedere alla competizione. I bianconeri sono ormai consapevoli del proprio destino, la retrocessione è arrivata con diverse giornate d'anticipo e l'impegno odierno rappresenta l'occasione per terminare un'annata difficile con un successo. I rossoblù sono sicuri della permanenza nella categoria e hanno intenzione di aumentare il gap dalla zona calda della graduatoria.

Al quarto d'ora del primo tempo, il Mondragone passa in vantaggio con la fiammata di Lepre. Un gol che risulterà anche definitivo sull'andamento del match. I casertani, tuttavia, restano in proiezione offensiva e provano a farsi vedere con altre occasioni potenzialmente interessanti: il parziale, d'altra parte, non cambia ulteriormente. Il Barano cerca di reagire, ma Esposito riesce ad uscire dalla trasferta con la porta inviolata.

Nel corso della ripresa non accade molto, gli ospiti strappano i tre punti al termine dei novanta minuti regolari e si piazzano al centro della graduatoria con 38 punti. Appena 11 le lunghezze conquistate nel torneo dagli isolani: il penultimo posto e la retrocessione sono amare realtà.