Eccellenza Campania/Girone B - Ischia vittoriosa al fotofinish: Barano superato in extremis

Derby isolano nel vasto programma della ventiquattresima giornata del Girone B di Eccellenza. L'Ischia di Angelo Iervolino fa visita al Barano di Ciro Mennella. I bianconeri hanno intenzione di alimentare le residue speranze di una permanenza nella categoria, i gialloblù sono determinati a mantenere la seconda posizione.

La cronaca si apre col vantaggio immediato dei padroni di casa. All'8' Matarese si incarica della battuta di un calcio d'angolo e pesca Ferri che libera una conclusione al volo: Rubino, con una deviazione, indirizza e insacca. Al 9' rispondono gli ospiti con Montanino che impegna Mennella con un colpo di testa. Sulla ribattuta si rinnova il duello e il portiere abbassa la saracinesca. Al 20' Bocchetti scodella per Rubino, l'acrobazia di quest'ultimo è neutralizzata da Mazzella. Nel finale di frazione cresce l'Ischia e al 41' Sogliuzzo cerca l'invito per De Luise. Il calciatore si scontra con Esposito e la sfera diventa appetibile per Castagna che trova il varco per il pareggio. L'equilibrio tiene la scena anche nel corso del secondo tempo, soltanto nelle battute conclusive arrivano azioni degne di nota. Al 70' Sogliuzzo chiama in causa Mennella, all'85' è la traversa a negare la gioia a Di Costanzo su punizione. A due dal termine, Trofa suggerisce per Trani che viene disinnescato da uno straordinario Mennella. In pieno recupero, Di Costanzo riesce a gonfiare la rete e a regalare il successo alla truppa di Iervolino.

Il tabellino

Barano: Mennella, Errichiello, Bocchetti, Cerase, Monti, Esposito, De Stefano (85' Mocerino), Ferri (93' Mattera), Rubino (93' Sorbo), Matarese (78' Ruffo), Tumolillo (64' Oratore). A disposizione: Castaldi, Diabaka, Buono G., Buono S. Allenatore: Ciro Mennella

Ischia: Mazzella, Florio, Pistola (64' Trani), Sogliuzzo (89' Filosa), Chiariello, Di Costanzo, Castagna, Montanino, De Luise, Arcamone (73' Trofa), D’Antonio (53' Buono). A disposizione: Di Chiara, Cibelli, Di Sapia, Conte, Pesce. Allenatore: Angelo Iervolino

Arbitro: Nicola Valcaccia di Castellamare di Stabia

Marcatori: 8' Rubino (B), 41' Castagna (I), 93' Di Costanzo (I)

Ammoniti: Arcamone, Sogliuzzo (I)