Eccellenza Campania/Girone B - Show tra Barano e Frattese: nerostellati vittoriosi col tris

Spettacolo ed emozioni allo Stadio Don Luigi di Iorio, l'incontro tra Barano e Frattese - valido per la decima giornata del Girone B di Eccellenza - riserva gol e rimonte. I ragazzi di Floro Flores passano di misura nonostante tre reti messe a segno e si avvicinano alla vetta della classifica: il pari della Puteolana consente ai nerostellati di accorciare la distanza e portarla a sole due lunghezze. Per gli isolani, invece, un ko che rischia di trasformarsi nella penultima posizione.

Il primo sussulto della gara è per gli uomini di Di Meglio che affondano con Petrone che si invola sulla corsia sinistra e scodella per De Stefano che manca l'impatto a pochi metri dalla linea. Risponde Liguori con una conclusione che chiama in causa Mennella, protagonista di un'ottima respinta per evitare guai ai suoi. Al 23' Catinali lancia per Liguori, il controllo è ok ma il cross per Grieco è sbagliato. Poco prima della mezz'ora, il gruppo locale sblocca il risultato con una manovra collettiva ben costruita. Passaggio di Petrone per De Stefano, traversone per Scritturale che di testa insacca e regala il momentaneo vantaggio. La Pietra prova a ristabilire la parità, la retroguardia si oppone. Sul ribaltamento, Abbandonato chiude il tiro sul primo palo: la traiettoria non è potente. Nel finale di frazione, Prisco e Armeno spaventano il Barano.

Ad avvio ripresa c'è un episodio singolare. Astarita serve Prisco che invita Signorelli alla conclusione, il dieci è anticipato dal marcatore ma la sfera arriva a La Pietra che deposita nel sacco. Il direttore di gara ravvisa fallo sull'attaccante e decreta il penalty. Dagli undici metri si presenta Prisco che sigla il pareggio. Al 60' la Frattese ribalta il match. Cross di Signorelli, tocco delicato di La Pietra e sfera che supera Mennella. Al 67' Cerase si mette in proprio, il pacchetto arretrato ospite spinge via la minaccia. Sul proseguimento, ci prova Errichiello: D'Auria si rifugia in angolo. Al 76' Armeno mette in moto Visconti, destro angolato e prima gioia per il centrocampista nerostellato. Gli isolani accorciano con Petrone su assist dalla destra di De Stefano al 78'. Al triplice fischio è 2-3 allo Stadio Don Luigi di Iorio.

Il tabellino

Barano (4-5-1): Mennella Luigi (75’ Delicato); Errichiello, Mocerino, Monti, Mennella Antonio (80’ Pica); De Stefano, Scritturale, Cerase, Ruffo (80’ Di Iorio Andrea), Petrone; Abbandonato (69’ Mattera). A disposizione: De Candia, Miniello, Di Iorio Antonio, Patalano, Annunziata. Allenatore: Isidoro Di Meglio

Frattese (4-3-3): D’Auria; Delle Curti (80’ Di Micco), Riccio, Astarita, Armeno; Visconti, Catinali, Grieco (46’ Signorelli); Liguori (29’ La Pietra), Prisco (69’ Improta), Mascolo (65’ Cavaliere). A disposizione: De Lucia, Calone, Vitale, Orlando. Allenatore: Antonio Floro Flores

Arbitro: Leonardo Falleni della sezione di Livorno

Assistenti: Andrea Mallardo di Ercolano e Davide Eliso di Castellammare di Stabia

Marcatori: 28’ Scritturale (B), 55’ Prisco su rig. (F), 60’ La Pietra (F), 76’ Visconti (F), 78’ Petrone (B)

Ammoniti: Scritturale, Errichiello (B); La Pietra (F)