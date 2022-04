Eccellenza Campania/Girone B - La Puteolana sbatte sull'Albanova: è 0-0 allo Stadio Scalzone

Operazione chiudere il campionato e assicurarsi la vittoria dello stesso dopo un dominio stagionale assoluto. Allo Stadio Comunale Angelo Scalzone di Casal di Principe si gioca il testa a testa tra l'Albanova di Amorosetti e la Puteolana di mister Marra. Partita equilibrata, occasioni da entrambe le parti e risultato inchiodato al termine dei novanta minuti: è 0-0 sul manto erboso casertano.

È la traversa a negare la gioia ad Amelio ad avvio partita, la punizione del calciatore granata scheggia la parte alta della porta. All'8' Amelio serve Sardo che, a sua volta, trova Gioielli: il fantasista ospite sfiora la rete, ma non riesce a sbloccare la disputa. All'11' nuovamente Gioielli ci prova verso lo specchio, il calcio piazzato termina alto sopra la traversa. La risposta dei padroni di casa è un suggerimento di Lordi per Serrano che manca l'impatto vincente. Al 34' Santangelo si oppone a Gioielli, passano tre minuti e Maiellaro commette fallo su Serrano.

Dagli undici metri si rinnova il duello tra l'attaccante e l'estremo difensore: quest'ultimo è bravo ad ipnotizzare l'avversario. La frazione si chiude con un tiro di Gallo che si spegne sul fondo. La ripresa si inaugura con un colpo di testa di Fontanarosa su assistenza di Grieco: la traiettoria è sbagliata. Al 65', su palla inattiva di Sardo, Grezio stacca: pallone di poco fuori. Al 76' Evacuo si invola verso la porta, ma Santangelo è bravo a disinnescarlo nell'uno contro uno. Sul ribaltamento di fronte, Maiellaro compie un miracolo su Serrano.

Nei dieci minuti conclusivi di provano Grezio su punizione e Accietto dalla distanza: il verdetto è sempre lo stesso, con Santangelo non si passa. Si chiude così la sfida dello Scalzone, la Puteolana non trova il successo e deve rimandare l'appuntamento con la vittoria del campionato. Basta soltanto una lunghezza ai Diavoli Rossi per mettere in cassaforte il discorso.