Eccellenza Campania, Girone A - L'Audax Cervinara sbanca il Gobbato: Pomigliano arginato e battuto

La formazione ospite si impone a margine di una gara ricca di colpi di scena e di emozioni. Nulla da fare per la squadra locale, ancora ko e in un momento da dimenticare

Un momento da dimenticare, un periodo da sovvertire. Il Pomigliano cade ancora e allo Stadio Ugo Gobbato è corsaro anche l'Audax Cervinara. Una vittoria esterna per i biancazzurri che si affermano nella tana dei granata e conquistano tre punti chiave in ottica graduatoria.

Partita di spessore per i ragazzi di Iuliano che vanno avanti già nel primo tempo con Russolillo e Petrone. Una prestazione maiuscola macchiata soltanto dal lampo dei padroni di casa in gol con Spilabotte. Una rete che, d'altra parte, serve a poco se non per le statistiche. Il risultato di 1-2 finale premia gli irpini che continuano la marcia in classifica.

Per l'Audax si prospetta un turno infuocato con la Virtus Campania alla quarta giornata. Il Pomigliano, invece, sarà atteso sul manto erboso della Vis Ariano Accadia.