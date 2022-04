Eccellenza Campania/Girone A - Vince la Virtus Campania, soltanto un pari per il Pomigliano

Ventiquattresima giornata del Girone A di Eccellenza accantonata, mancano due gare alla fine della regular season. Due squadre partenopee sono impegnate tra le mura amiche. La Virtus Campania ospita la Virtus Avellino allo Stadio Paolo Borsellino, mentre il Pomigliano attende il Grotta allo Stadio Ugo Gobbato.

Sorride la formazione biancorossa che supera, con qualche difficoltà, la rivale irpina. Partita subito in discesa per i padroni di casa che, a Volla, sbloccano il risultato dopo appena sette giri di cronometro con la rete di Zerlenga. Nel secondo tempo c'è lo show: Fragiello riesce a raddoppiare al 52', gli ospiti non ci stanno e trovano il gol che riapre la sfida con Cucciniello al 58'. La compagine avellinese cerca di far valere anche il fattore classifica e pareggia con Nappi al 70'. Il team di Ponticelli non ci sta e cala il tris con Cardone all'82'. Una vittoria preziosa per la Virtus Campania che accorcia in graduatoria proprio sulla Virtus Avellino.

Botta e risposta a Pomigliano d'Arco tra i granata e giallorossi. Un risultato che serve a poco, in termini di obiettivi stagionali, ad entrambe le formazioni. La squadra locale non riesce a tirarsi via dalla zona calda della classifica, mentre gli irpini non trovano l'aggancio al Montemiletto nella parte alta. Il risultato si sblocca poco dopo la mezz'ora di gioco col rigore calciatore da Aquino che batte l'estremo difensore. Nel primo quarto d'ora della ripresa, Festa trova il varco vincente per l'1-1 definitivo all'Ugo Gobbato.