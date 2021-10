Eccellenza Campania/Girone A - L'ex Fragiello spinge la Virtus Campania al successo: il Saviano cade al Pierro

Una domenica da dimenticare per il Saviano, la Virtus Campania si afferma allo Stadio Pierro dopo una prestazione di solidità e carattere. Vittoria di misura per la compagine allenata da mister Liquidato, i biancorossi agganciano l'Audax Cervinara al secondo posto e sognano in grande. Si concretizza il sorpasso ai danni dei neroverdi di Minichini, i padroni di casa infatti restano a quota 10 punti e scivolano in classifica.

È un successo di misura quello della Virtus che passa con la rete dell'ex Fragiello poco dopo la mezz'ora di gioco. Il calciatore è abile a farsi trovare pronto nel momento clou della partita. Un gol che vale il bottino pieno e proietta la squadra nella zona nobile della graduatoria. Secondo ko stagionale per la formazione locale che dovrà resettare e ripartire con maggiore determinazione e convinzione. Il riscatto sarà obbligatorio già dal prossimo impegno, in programma c'è il ritorno del secondo turno di Coppa Italia contro l'Ischia.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Laino, Lanni, Ildebrante, Bracale, Noviello, Narciso (80' Visone), Florio (46' Conte), Laureto, Arenella (75' La Marca), Marulli (58' Schibano). A disposizione: Cibelli, Schioppa, Manzo, Villano, Notaro. Allenatore: Minichini

Virtus Campania: Avino, Sivero, Ciaravolo, Granato, Battaglia, Avolio, Porcaro, Puccinelli, Chirullo (88' Cerrone), Fragiello (70' Ventola), G. Napolitano (83' Galasso). A disposizione: Teti, Lampitelli, Tortora, D. Napolitano, Zerlenga, Esposito. Allenatore: Liquidato

Arbitro: Tassi (Ascoli Piceno)

Assistenti: Cecere (Caserta) e Nocera (Nocera Inferiore)

Marcatori: 36' Fragiello (V)

Ammoniti: Sivero (V)