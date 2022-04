Eccellenza Campania/Girone A - La Virtus Campania passa al Borsellino e si salva: battuta la Palmese di misura

Un successo che ha il sapore della salvezza diretta. La Virtus Campania si impone nella sfida casalinga contro la capolista Palmese e strappa il pass per la permanenza nella categoria. Una vittoria che, nonostante l'hurrà in contemporanea del Saviano, premia i biancorossi. Eppure, la partita non regala troppe emozioni e il risultato è minimo in favore dei locali. I rossoneri, dal canto loro, arrivano al match già proiettati agli impegni del triangolare ma con l'intenzione di onorare fino in fondo la competizione.

Il Girone A di Eccellenza si chiude con i tre punti per il team di Ponticelli. Le motivazioni maggiori, infatti, orientano la gara per la Virtus Campania che conquista il bottino pieno e sale a quota 36 punti in graduatoria. Affermazione di misura, dunque, per i biancorossi che tagliano il traguardo, prefissato ad avvio stagione, soltanto all'ultimo turno del campionato. La Palmese crolla per la terza disfatta nel raggruppamento e potrà concentrarsi esclusivamente agli appuntamenti contro Puteolana e Angri. Al triplice fischio è 1-0 allo Stadio Paolo Borsellino di Volla.