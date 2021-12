Eccellenza Campania/Girone A - La Virtus Campania passa in casa, crolla l'Ottaviano

Dodicesimo turno del Girone A di Eccellenza Campania, il giro di boa è prossimo al raggiungimento. La fase d'andata sta per chiudersi e il programma odierno ha riservato gli impegni per la Virtus Campania e per l'Ottaviano. La formazione biancorossa è attesa dall'appuntamento interno col Grotta. I vesuviani ospitano la quotata Virtus Avellino allo Stadio Comunale in un confronto tra testa e coda della classifica.

Tutto facile per la formazione di Ponticelli che supera senza troppi problemi la compagine giallorossa. In piena scia playoff, la truppa locale si afferma all'inglese con le reti di Avolio e Ventola. Due sussulti, un bunker difensivo e il cinismo spingono la Virtus Campania a venti punti in classifica e avvicinano la squadra alla parte alta. Si fermano gli irpini che crollano in esterna e incassano il quarto ko nella competizione: la graduatora è raccolta e per la risalita non servirà un'impresa ardua.

Combattono i rossoblù contro i biancoverdi che, d'altra parte, fanno valere la qualità e passano con un successo di misura. Quinta vittoria consecutiva per gli ospiti che restano in seconda posizione e incollati a sole due lunghezze dalla capolista Palmese. Succede tutto nel secondo tempo: al 79' Della Rocca firma il vantaggio, cinque giri di lancette più tardi è Giorgio a chiudere il match. Allo scadere c'è gioia per i partenopei che accorciano con la rete di Passariello e rendono meno amara la sconfitta.

La Virtus Campania chiuderà il girone d'andata sul rettangolo verde della Palmese, per l'Ottaviano ci sarà l'incontro in trasferta col Grotta. La Virtus Avellino sarà di scena tra le mura amiche col Montemiletto.