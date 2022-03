Eccellenza Campania/Girone A - La Virtus Campania si prende il derby, Ottaviano sconfitto: Tortora match winner

Ventiduesima giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Paolo Borsellino di Volla va in scena il confronto tra la Virtus Campania e l'Ottaviano. I biancorossi, reduci da una stagione altalenante e con valori importanti in rosa, cercano lunghezze utili per uscire dalla zona calda della classifica. I rossoblù, dal canto loro, arrivano alla delicata trasferta con l'imperativo di risollevarsi dalla terzultima posizione di classifica.

Il turno precedente di campionato è stato tutt'altro che positivo per le due compagini. Il team di Ponticelli giunge alla sfida odierna con lo scarso entusiasmo generato dal pareggio interno col Forza e Coraggio. Gli ospiti, invece, hanno volontà di rivalsa dopo il ko rimediato tra le mura amiche del Comunale nel derby disputato contro il Pomigliano. A Volla si disputa una gara equilibrata e con poche emozioni in zona offensiva.

A decidere la disputa del Borsellino è un guizzo di Tortora: la rete del calciatore biancorosso vale tre punti pesanti in classifica per la squadra locale. Ancora un passo falso che matura, invece, per la brigata vesuviana uscita malconcia da un'altra trasferta e col piazzamento di classifica preoccupante. Il rush finale della stagione, dunque, si rivelerà fondamentale per gli obiettivi di ambedue le formazioni scese in campo oggi.

La prossima giornata di campionato riserverà il match in esterna contro il Montemiletto per la Virtus Campania. L'Ottaviano ospiterà il Forza e Coraggio nel fortino di casa: incontro (quasi) decisivo tra la terzultima e la penultima del Girone A di Eccellenza.