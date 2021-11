Eccellenza Campania/Girone A - La Virtus Campania impatta sul Montemiletto: pareggio senza reti al Borsellino

Una partita senza sussulti di grande rilevanza, l'incontro valido per il decimo turno va in archivio senza reti. È 0-0 il punteggio maturato nel confronto tra Virtus Campania e Lions Montemiletto allo Stadio Paolo Borsellino di Volla. Pareggio senza reti per le due formazioni che si dividono la posta in palio, ma non riescono a strappare l'intero bottino all'avversario. I biancorossi offrono continuità ai risultati, non ottenendo però un successo prezioso in chiave playoff. Buon punto per la compagine gialloverde che conferma il periodo ottimale messo in risalto con la straordinaria prestazione dello scorso turno contro il Pomigliano. Succede poco o nulla sul rettangolo verde partenopeo, la stabilità regna sovrana e l'equilibrio prevale sullo spettacolo. Non si sblocca il testa a testa, per i padroni di casa arriva un risultato utile - non troppo - in graduatoria: mancato l'aggancio al secondo posto, attualmente in possesso di Virtus Avellino - prossimo test in esterna per la compagine di Ponticelli - e Audax Cervinara, con una partita in meno e attesa dalla sfida casalinga domani con l'Acerrana. Chirullo e compagni, dunque, non superano a pieni voti l'esame odierno e dovranno cercare di guadagnare i tre punti dalla chiamata sul suolo irpino. Per il Montemiletto, invece, ci sarà la sfida con l'Ottaviano in chiave salvezza.