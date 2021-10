Eccellenza Campania, Girone A - Tre punti alla Virtus Campania: Chirullo e Napolitano regalano il successo sul Lioni

Chirullo porta in vantaggio la squadra di casa, Napolitano raddoppia. Gli ospiti rientrano in gara con Senatore, ma la rete vale a poco: termina 2-1 per i biancorossi

La terza giornata del campionato di Eccellenza Campania mette davanti Virtus Campania e Polisportiva Lioni nel Girone A. I biancorossi, reduci da una vittoria e da una sconfitta, cercano un altro bottino utile per restare in alto in graduatoria. Gli uomini in maglia verde, a quattro punti in classifica, mirano a dare continuità ai risultati.

Partita interessante fin dalle battute iniziali, le squadre si rispettano e cominciano con il piglio giusto. C'è voglia di fare bene tra i padroni di casa che muovono molto la sfera e lasciano anche qualche sortita agli avversari. Il primo tempo è equilibrato ed è emblematico lo 0-0 che regge fino al 43'. Ci pensa il solito Chirullo a portare avanti la Virtus Campania con una vera e propria giocata geniale. L'azione è insistita, i biancorossi premono sull'acceleratore e spingono alla ricerca del vantaggio. È proprio l'autore del gol a dare il via all'azione: la difesa ospite respinge, ma il numero 9 raccoglie ancora e libera un mancino preciso dai venti metri che si insacca nell'angolo. Il gruppo irpino non resta a guardare e si rende pericoloso ad inizio ripresa con uno spunto offesivo che termina poco distante dallo specchio. Al 60', su un cross dalla sinistra, la formazione locale trova il raddoppio con Napolitano che approfitta di un campanile in area per ribadire in rete e tenere a distanza i verdi. Avellinesi che ritornano dopo tre giri di lancette con Senatore che spinge in porta una verticalizzazione dalla linea mediana. Attorno al gol, tuttavia, sorgono proteste. L'arbitro prima segnala il fuorigioco, poi dopo un consulto con l'assistente decreta il 2-1.

I tre punti conquistati proiettano la Virtus Campania alle spalle del trio composto da Grotta, Palmese e Acerrana e a quota sei. Superata la Polisportiva Lioni che resta a quattro punti.