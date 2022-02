Eccellenza Campania/Girone A - Virtus Campania ko in casa: Cacciottolo fa volare il Città di Avellino

Recupero della quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Allo Stadio Paolo Borsellino di Volla va in scena il confronto tra la Virtus Campania e il Città di Avellino. Biancorossi proiettati alla prossima sfida della Coppa Italia, giunta all'atto conclusivo contro il San Marzano. Nel contempo, il team di Ponticelli deve pensare esclusivamente alla sfida odierna allo Stadio Paolo Borsellino di Volla.

È una partita equilibrata quella che matura sul rettangolo verde partenopeo. Partono forte gli ospiti con una conclusione di Veneruso che costringe Avino alla risposta, i padroni di casa si affacciano in avanti con Fragiello che trova l'opposizione di Bruno. Succede poco o nulla prima del duplice fischio, si va a riposo sul punteggio di 0-0. Ad avvio ripresa c'è l'episodio clou che decide la sfida. Errore in disimpegno della difesa locale, Cacciottolo riconquista la sfera ed è bravo a non sbagliare davanti ad Avino. I biancorossi si fiondano in zona offensiva alla ricerca del pareggio, un tiro-cross di Cardone spaventa la retroguardia irpina che si salva con l'intervento di Bruno e la giocata di Del Sorbo. Il tecnico prova ad attingere dalla panchina, l'ingresso delle nuove leve però non contribuiscono a migliorare la situazione e il risultato: al triplice fischio è hurrà per gli avellinesi.

Si complica la classifica per la Virtus che rischia di finire nella zona playout, per il Città di Avellino sono tre punti fondamentali in ottica salvezza. I partenopei, in attesa della finale di Coppa, pensano altresì al riscatto in campionato: il diciassettesimo turno riserverà la partita casalinga con l'Audax Cervinara. Per gli irpini ci sarà la trasferta sul campo del Montemiletto.