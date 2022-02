Eccellenza Campania/Girone A - L'Audax Cervinara espugna Volla: poker alla Virtus Campania

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Campania

Recupero della diciassettesima giornata del Girone A di Eccellenza. La Virtus Campania, reduce dal pareggio sul campo della Vis Ariano Accadia, affronta l'Audax Cervinara allo Stadio Paolo Borsellino di Volla. Biancorossi in un momento non semplice, al ko nella finale di Coppa Italia Dilettanti è seguito l'1-1 sul rettangolo verde del fanalino di coda. I biancazzurri, con la vittoria interna con l'Ottaviano, puntano ad accorciare sulla capolista Palmese.

Buon impatto alla gara per il team di Ponticelli che cerca maggiormente l'azione offensiva, mentre gli ospiti tentano di giocare di rimessa. Al 7' Visciano conclude verso lo specchio, ma Scolavino è attento. Al quarto d'ora, incertezza difensiva degli irpini e i padroni di casa approfittano della situazione di vantaggio. Zerlenga controlla, si sposta la sfera sul sinistro e batte l'estremo difensore. Al 21' De Marco sfrutta un calcio di punizione e una mischia in area per infilare alle spalle di Avino e fissare il pareggio. All'intervallo è 1-1 sul terreno da gioco di Volla.

Al ritorno in campo, l'Audax è più propositiva e al 48' completa la rimonta. Svirgolata di un difensore, Petrone è attento in area e insacca da due passi. La Virtus si mette a caccia del nuovo pari, la formazione biancazzurra rischia poco. Nel finale succede di tutto e il risultato cambia più volte. All'88' la difesa locale si addormenta, Arciello si invola verso la porta e cala il tris. Al 90' la traversa si oppone ancora ad Arciello che è protagonista nel recupero conquistando un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Guadagni che sigla il poker. Passa un minuto e i biancorossi accorciano: Zerlenga apre per Ventola che, col destro piazzato, segna sul palo lontano.

Battuta d'arresto per la Virtus Campania che dovrà proiettarsi al confronto casalingo col Saviano nel prossimo turno di campionato. L'Audax Cervinara, seconda della classe e a meno sei lunghezze dalla vetta, sarà attesa dall'impegno nella tana del Montemiletto.