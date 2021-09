Eccellenza Campania, Girone A - Virtus Campania-Acerrana 0-1: granata corsari al Borsellino di Volla

Prima giornata di Eccellenza Campania, nel Girone A va in scena il confronto tra Virtus Campania e Acerrana. E le due squadre arrivano da un recente incontro in Coppa Italia

Il testa a testa di appena una settimana fa, l'occasione per l'una di rifarsi sull'altra. Allo Stadio Paolo Borsellino di Volla si disputa il match tra Virtus Campania e Real Acerrana, gara valida per la prima giornata del Girone A di Eccellenza. Le due squadre, reduci da un recente incontro in Coppa Italia di categoria, cercano conferme all'esordio in campionato. Granata scottati dalla sconfitta del weekend scorso, biancorossi in un momento importante.

Partenza sprint per i padroni di casa che accarezzano l'idea del vantaggio con Chirullo: il colpo di testa del bomber biancorosso impegna seriamente D’Inverno. La risposta della squadra di La Manna non si fa attendere, il mancino dalla distanza di Gatta al 10' chiama in causa Avino. Il portiere, aiutato dal reparto arretrato, sventa la minaccia. Al 24’ tentativo innocuo di Napolitano, l’intervento di D’Inverno è impreciso e la frittata è dietro l’angolo. La retroguardia salva.

L’Acerrana sblocca il punteggio al 30’ con la punizione di Viglietti che viene deviata dalla barriera: beffa per Avino che non può nulla. Al 36' la Virtus Campania ci prova con Chirullo dal limite, D'Inverno si supera con una parata importante. Al 40' espulsione per Polverino, l'ingenuità del difensore vale il rosso e l'uscita anticipata dal campo. Nel finale di frazione c'è la giocata dalla lunga distanza di De Luca, la traiettoria non beffa la retroguardia di Liquidato.

L'intensità della prima frazione si abbassa drasticamente, non ci sono emozioni nella parte iniziale del secondo tempo e la Virtus Campania non riesce a mettere in difficoltà l'Acerrana. Al 75' Chirullo libera un sinistro verso la porta avversaria, la sfera termina abbondantemente larga. All'88' Avino è provvidenziale a negare il raddoppio al neo-entrato Bocchetti. Al 93' la traversa si oppone ai biancorossi e alla punizione di Galasso. L'Acerrana s'impone al Borsellino di Volla, sconfitta la Virtus Campania per 0-1. Decide la rete di Viglietti nel primo tempo.

Il tabellino

Virtus Campania: Avino, Lampitelli, Polverino, Granato, Battaglia, Avolio, Porcaro, Puccinelli, Chirullo, Fragiello, Napolitano. A disposizione: Teti, Galasso, Granata, Sivero, Cerrone, Albano, Petrella, Tortora, Peluso. Allenatore: Stefano Liquidato

Acerrana: D’Inverno, Suppa, Pezzella, Gatta, Viglietti, Credentino, Minicone, De Rosa, De Luca, Cafaro, Ferri. A disposizione: Lombardi, Renella, Cesarano, Russo, Granato, Palumbo, Bocchetti, Sperandeo, Esposito. Allenatore: Vincenzo La Manna

Arbitro: Umberto Spedale della sezione di Palermo

Marcatori: 30' Viglietti (A)

Espulso: 40' Polverino (VC)