Eccellenza Campania/Girone A - Lo Sporting Club Ercolanese stende il Villa Literno: 2-0 allo Stadio Bellucci

Lo Sporting Club Ercolanese torna in campo distante dal proprio fortino: il ventiduesimo turno propone la sfida contro il Villa Literno allo Stadio Bellucci di Pompei. La formazione di Squillante agguanta la vittoria al termine di una partita combattuta. La cronaca si apre con un’ottima occasione per i granata. Galesio riceve in profondità, si libera della marcatura e colpisce sotto: sfera sulla traversa. L’attaccante arriva sulla ribattuta, ma non riesce ad inquadrare da pochi passi. Gli ospiti si affacciano in avanti su ingenuità di Maiellaro, Coppola va giù in area: il direttore di gara fa proseguire. È provvidenziale, poco più tardi, Caccia con un intervento in chiusura su Coppola, innescato da un cross dalla sinistra. Sul ribaltamento, Esposito va via sulla sinistra, entra in area e calcia: Casolare respinge. Segue un mancino di Pesce dal limite, Galesio raccoglie senza essere pericoloso. A metà frazione, proteste per un contatto in area su Esposito, anche questa volta l’arbitro lascia correre. Al 25’ Onda dialoga con Marigliano e calcia col mancino a giro sul palo lontano, incornata di Galesio e vantaggio dell’Ercolanese. La partita resta equilibrata, nonostante il vantaggio dei ragazzi di Squillante. Nelle battute conclusive del primo tempo, Galesio fa viaggiare Onda che viene abbattuto: nessun provvedimento e squadre negli spogliatoi. Al ritorno in campo, i padroni di casa premono subito sull’acceleratore e sono insidiosi con un tiro di Esposito deviato in angolo, con un colpo di testa largo di Galesio e con un missile impreciso di Esperimento. Al 55’ Casolare è miracoloso in due tempi su Esposito, poi tre minuti dopo errore di Festa in retropassaggio: estremo difensore beffato in uscita, autogol per il calciatore biancorosso e 2-0 Ercolanese. Al 64’ Borrelli spreca il tris da pochi passi, al 67’ è Galesio a spedire alto. Uno dei pochissimi squilli degli ospiti è un tentativo da calcio piazzato di Ammaturo: Maiellaro blocca. Nel finale, Onda va vicino alla rete e Casolare è prodigioso nel recupero su Galesio. Dall’angolo seguente, Borrelli stacca ma non inquadra. Termina così allo Stadio Bellucci.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Sorrentino 04, Esperimento, Caccia, Matrone 03 (89’ Amoriello), Pesce (73’ Di Finizio), Marigliano, Borrelli, Onda (93’ Contaria) Galesio, Esposito F. (83’ Minicone). A disposizione: Belardo 05, Zatico 04, Iodice 04, Estate 05, Avolio 05. Allenatore: Squillante Luigi

Villa Literno: Casolare, Festa, Giannetti, Tuccillo, Bouraoui, Diana 03 (32’ Romano 04), Pragliola 04, Falcone (32’ Liguori), Coppola, Ammaturo (73’ Granata), Ciccarelli. A disposizione: Acampora 03, Roma 03, Morza 04, Alabo 03, Conte 03, Romano 04, Esposito F. Pio. Allenatore: Carannante Vincenzo

Arbitro: Ambrosino (Nola)

Marcatori: 25’ Galesio, 52’ Festa (aut.)

Ammoniti: Esposito (E), Giannetti (VL)