Eccellenza Campania/Girone A - Chance sprecata per lo Sporting Club Ercolanese: il Savoia vince nel segno di Sicuro

Sconfitta casalinga che fa sciupare l'occasione di aggancio alla vetta solitaria del Girone A di Eccellenza. Dall'altra parte, c'è una vittoria preziosa dopo settimane di cambiamenti e di novità. Lo Sporting Club Ercolanese cede il passo al Savoia che si afferma con una rete nel primo quarto d'ora di gioco. Granata all'attacco e al 2' Minicone va alla conclusione, Landi blocca. Ci prova poi Esperimento, mandando direttamente alto. Al 15' gli oplontini sbloccano il risultato con un tiro dalla distanza di Sicuro. La reazione dei padroni di casa arriva soltanto al 37' col neo-acquisto Esposito: Landi è pronto sul primo palo. Ad inizio ripresa, buona chance non capitalizzata da Aquino. Al 56' Contarin accelera e serve Mosca che, con un diagonale, impegna il portiere avversario. Al 59', sugli sviluppi di un corner battuto da Amoriello, Esposito interviene di testa e la retroguardia del Savoia salva sulla linea. Al 70' Pesce si becca il giallo in pochi secondi e lascia i suoi in dieci. Non accade più nulla, l'Ercolanese non trova il varco vincente e i Bianchi si assicurano la vittoria.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Solombrino ‘04, Di Finizio (82’ Borrelli), Esperimento, Carbonaro, Amoriello ‘03, Panico, Tufano (91’ Caccia), Pesce, Contarin (79’ Bacio Terracino), Esposito, Minicone (24’ Mosca). A disposizione: Uliano, Matrone ‘03, Scarpato ‘04, Fusco ‘04, Estate ‘05. Allenatore: Ambrosino

Savoia: Landi, Sicuro, Guarro (74’ Malafronte), De Cristofaro, Boussaada, Granata, Strazzullo ‘03, Gargalini ‘04 (80’ Ferraro ‘05), Aquino, Scarpa (90’ D’Amaro), Onda Giuseppe (65’ Carnicelli). A disposizione: Chirita ‘03, Onda Arturo, Annunziata 04, Ruffiero ‘04, Barbato. Allenatore: De Stefano

Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia

Marcatori: 15’ Sicuro (S)

Ammoniti: Amoriello, Pesce (E), Scarpa, Onda, Gargalini, Granata (S)

Espulsi: dalla panchina il dirigente Raiano (Ercolanese), 70’ Pesce (E)