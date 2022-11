Eccellenza Campania/Girone A - Botta e risposta tra Sporting Club Ercolanese e Sant'Antonio Abate: Di Finizio risponde a Salese

Un buon punto in chiave salvezza per il Sant'Antonio Abate, una frenata decisa dello Sporting Club Ercolanese per la parte alta della classifica. Allo Stadio Ascarelli di Ponticelli si gioca il match tra le due formazioni. Granata che partono forte, ma che non riescono a rendersi pericolosi. Al 20' Longo a tu per tu con Alcolino calcia ma non inquadra lo specchio. Passano sette giri di lancette ed è Minicone a rendersi pericoloso con un tiro-cross: Alcolino respinge. Ci prova nuovamente Longo con un pallonetto, il portiere giallorosso sventa la minaccia. All'intervallo resiste la parità. Al rientro in campo, Mosca tenta la giocata a botta sicura: Di Ruocco salva sulla linea. Al 54' diagonale di Minicone su un lancio di Sorrentino, la sfera termina a lato. Al 57' corner per il Sant’Antonio, Salese calcia con il mancino, buca Uliano e porta i suoi in vantaggio. Al 66' l'Ercolanese va vicina al pari con un cross di Di Finizio, ma Longo in scivolata non ci arriva. Al 71' Delle Donne non trova il bersaglio, nel finale arriva il gol del pari con Di Finizio che infila all'incrocio dal limite. Il match, al triplice fischio, termina 1-1.

Il tabellino

SC Ercolanese: Uliano, Di Finizio, Carbonaro, Esperimento, Amoriello, Panico (78’ Bacio Terracino), Tufano (78’ Pesce), Sorrentino, Minicone (69’ Contarin), Longo, Mosca. A disposizione: Solombrino, Matrone, Caccia, Borrelli, Bacio Terracino, Scarpato, Fusco. Allenatore: Ambrosino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Salese, Girardi, Di Ruocco, Sorriso V., Delle Donne, Esposito (87’ Vitale), Acampora, Iannone (92’ Orlando C.), Orlando F., Vatiero. A disposizione: Cimmino, Vitale, Comegna, Porzio, Malafronte, Gargiulo, Pizzo, Russo. Allenatore: Di Nola

Arbitro: Francesco Matrone di Torre del Greco

Marcatori: 57’ Salese (S), 85’ Di Finizio (E)

Ammoniti: Sorrentino (E), Iannone (S), Girardi (S), Tufano (E), Alcolino (S)