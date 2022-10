Eccellenza Campania/Girone A - Vittoria di rigore per lo Sporting Club Ercolanese: Real Forio battuto al Solaro

Esulta lo Sporting Club Ercolanese nella gara valida per l'ottava giornata del Girone A di Eccellenza. La formazione granata batte il Real Forio al termine di novanta minuti combattuti e coinvolgenti. Si decide tutto nel primo tempo disputato allo Stadio Raffaele Solaro: la gara, disputata a porte chiuse su disposizione degli organi preposti, si sblocca già dopo quattro giri di cronometro.

Carbonaro si ritaglia uno spazio sulla sinistra, entra in area e Castaldi commette fallo. Dal dischetto si presenta lo specialista Longo che infila Iandoli, bravo ad intuire ma non ad allontanare. Al 10' un cross dalla destra per i vesuviani impatta sulla parte alta della traversa: sul prosieguo, ancora i locali si affacciano in avanti con un tiro alto. Al quarto d'ora, mancino di Minicone dal limite, il portiere si oppone. Dopo una fase di stallo, al 36' si animano gli isolani con una punizione di Sogliuzzo dai sedici metri che termina di poco larga. Al 43' Raiola mette in ginocchio la difesa degli avversari, Iandoli esce e salva il risultato. Al 46' il numero 20 si procura il secondo calcio di rigore in favore dell'Ercolanese. Dagli undici metri raddoppia proprio Raiola che spiazza il guardiano biancoverde.

Ad avvio ripresa, accade relativamente poco da segnalare. Al 63' Panico e Pesce dialogano sulla sinistra e si mettono in evidenza nell'area del Real Forio: ancora Iandoli è strepitoso. Poi è Minicone a trovare le gambe dei difensori sulla sua strada. Al 75' Iandoli è nuovamente protagonista con una parata. Nel finale, gli ospiti sfiorano il gol. Uliano vola su un tiro di Peluso, dall'angolo successivo, Rubino stacca più in alto di tutti ma non trova lo specchio. Si chiude 2-0 il match del Solaro: lo Sporting Club Ercolanese sale a quota 16 punti, mentre il Real Forio resta fermo a 6 lunghezze.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Amoriello ‘03 (87’ Fusco ‘04), Carbonaro, Esperimento, Pesce, Panico (81’ Borrelli), Sorrentino ‘04, Raiola (76’ Bacio Terracino), Longo (68’ Mosca). Minicone (87’ Pappalardo). A disposizione: Solombrino ‘04, Guida ‘03, Estate ‘05, Scarpato ‘04. Allenatore: Salvatore Ambrosino

Real Forio: Iandoli ‘03, Sangarè (80’ Amengual), Iacono (71’ Solimeno), Di Micco, Seprano ‘04 (1’st Peluso ‘06), Rubino, Sogliuzzo, Pistola, Castaldi (1’st Savio), Monti (82’ Tedesco ‘05), Sirabella. A disposizione: Cannelora ‘04, Aiello ‘04, Di Meglio ‘05, Castagna ‘05. Allenatore: Giuseppe Monti

Arbitro: Emanuelle Waldmann (Frosinone)

Marcatori: 4’ rig. Longo, 47’ rig. Raiola

Ammoniti: Caccia, Sorrentino, Pesce, Esperimento (E), Castaldi, Sogliuzzo (RF)

Espulso: al 94’ Pistola (RF)