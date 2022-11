Eccellenza Campania/Girone A - Pazzo Sporting Club Ercolanese al Solaro: 4-2 al Napoli United, decidono Raiola e Contarin allo scadere

Si torna allo Stadio Raffaele Solaro in tempi record: i lavori al crollo di una parte dell’impianto hanno permesso allo Sporting Club Ercolanese di giocare tra le mura amiche. Nel fortino granata arriva il Napoli United per la dodicesima giornata del Girone A di Eccellenza: entrambe le squadre vanno a caccia del bottino pieno per restare in orbita alta.

Buona partenza al Solaro, ci prova subito Borrelli con un destro alto, risponde Pelliccia fermato però in posizione di fuorigioco. Al 9’ si sblocca la partita in favore dei Leoni di Maradona jr.: Cittadini allarga per Guadagni che entra in area e batte Solombrino con una conclusione vincente. Al 14’ proteste degli ospiti su un tiro ancora di Guadagni ribattuto dalla difesa: la panchina chiede il penalty per un tocco di braccio, l’arbitro lascia proseguire. Al 15’ Pelliccia, lanciato in profondità, si presenta davanti a Solombrino ma manda il diagonale sul fondo. Cinque giri di lancette più tardi, una giocata di Langella termina fuori. Sul capovolgimento di fronte, destro largo di Raiola rispetto allo specchio difeso da Giordano. Al 25’ sforbiciata di Raiola su suggerimento dalla corsia, l’ex San Giorgio non inquadra però il bersaglio. Al 27’ Raiola scappa sulla sinistra e scodella al centro, Panico stacca da posizione ravvicinata ma non trova la rete. Al 31’ ci pensa Minicone a inserirsi in area: botta precisa e Giordano battuto. Al 41’ il portiere del Napoli United deve allontanare una minaccia creata da Mosca su palla inattiva. Nel finale di frazione, la prestazione dell’Ercolanese è premiata: cross velenoso di Raiola, nessuno ci arriva e il pallone si spegne sul palo lontano per la rimonta granata.

Ad avvio ripresa, clamoroso errore di Solombrino in fase di appoggio: Cittadini conquista la sfera e segna a porta vuota. Gli animi si scaldano, non mancano le interruzioni per continui contatti da una parte e dall’altra: anche pioggia di cartellini per il direttore di gara Sabatino Ambrosino. Al 65’ Mosca ci prova direttamente da calcio piazzato con un destro che finisce lontano dalla porta. Al 69’ l’arbitro sventola il secondo giallo di giornata per Carbonaro, i padroni di casa restano in inferiorità numerica nella parte finale del secondo tempo. Il nervosismo sale, così come le costanti irregolarità evidenziate dal fischietto di Nola. Al 79’ Raiola riceve, converge e calcia col destro: traiettoria che si spegne fuori. All’81’ uscita errata dei Leoni, i ragazzi di Ambrosino conquistano la sfera con Raiola che libera un tiro potente: parabola sulla traversa. Mosca si avventa sulla respinta, ma non riesce ad incornare. Ancora proteste dei locali per una gamba tesa nei confronti dell’attaccante, l’arbitro non è d’accordo. All’88’ Solombrino deve bloccare in due tempi il mancino dal limite di Cittadini. Al 90’ grandissima azione del debuttante Contarin che va via in ripartenza, salta due avversari e serve Panico: passaggio per Raiola che fissa il tris. Nel recupero, Contarin va via sulla destra, entra in area e timbra il poker: 4-2 al triplice fischio

Malgrado l’uomo in meno, lo Sporting Club Ercolanese strappa i tre punti nella contesa del Solaro al Napoli United: decisivi l’ingresso del nuovo profilo offensivo e l'apporto di Raiola, migliore in campo e autore di una doppietta.