Eccellenza Campania/Girone A - Lo Sporting Club Ercolanese tiene la scia dell'Ischia: 2-0 al Massa Lubrense e vetta conservata

Neopromosse a confronto. La quarta giornata del Girone A di Eccellenza mette davanti lo Sporting Club Ercolanese e il Massa Lubrense. La formazione granata vuole mantenere la vetta della classifica, mentre i nerazzurri cercano un bottino pesante in trasferta. Allo Stadio Solaro, però, i padroni di casa infilano la terza vittoria consecutiva: battuti i costieri per 2-0 grazie alle reti di Borrelli e Longo.

Locali che partono nel migliore dei modi. Il portiere ospite raccoglie con le mani un retropassaggio, regalando una punizione a due in area agli avversari. Sul punto di battuta si presenta Mosca che calcia forte ma l’estremo difensore si supera e mette in angolo. Il secondo tentativo è di Minicone, ma Borrelli è bravo a respingere in angolo. Alla mezz’ora ci prova capitan Tufano - protagonista di 100 presenze in maglia vesuviana - con un tiro dalla distanza, il pallone viene deviato e si stampa sulla traversa. Dieci giri di lancette dopo è Borrelli a tirare, trovando ancora il legno. Nel finale di frazione, Sorrentino impegna Borrelli: all’intervallo è 0-0.

Nella ripresa non cambia il copione della gara, è sempre la squadra di mister Ambrosino a dettare i tempi e Mosca ci prova dal limite: Borrelli blocca la conclusione centrale. Al 57’ si sblocca la gara. Traversone dalla destra, il portiere nerazzurro non riesce a trattenere e il pallone cade su piedi di Paolo Borrelli che da pochi passi deve solo appoggiare in rete. Il Massa Lubrense accusa il colpo e non riesce a reagire, complice anche la pioggia torrenziale che influisce sulla sfida. In pieno recupero, i granata recuperano un pallone a centrocampo: Pesce scambia con Mosca e, complice l’uscita a vuoto di Borrelli, serve al centro Longo. Quest’ultimo, ben appostato, insacca e chiude la contesa. Vittoria importante per lo Sporting Club Ercolanese che risponde all’Ischia e tiene la vetta a quota 10 punti dopo quattro giornate. I costieri restano a quota 4 lunghezze.

Il tabellino

SC Ercolanese: Uliano, Amoriello ‘03, Carbonaro, Esperimento, Di Finizio, Sorrentino ‘04, Tufano, Borrelli P. (61’ Pesce), Mosca, Longo, Minicone (78’ Raiola). A disposizione: Solombrino ‘04, Caccia, Panico, Bacio Terracino, Guida ‘03, Scarpato ‘04, Fusco ’04. Allenatore: Salvatore Ambrosino

Massa Lubrense: Borrelli F., Vitiello ‘04 (77’ Tizzano), De Stefano, Veniero, Acampora, Veropalumbo, D’Alesio ‘03, D’Esposito (65’ Cassitto), Marino (68’ Boiano ‘04), Cacace (88’ De Rosa), Vacca. A disposizione: Russo ‘06, Davide, Mastellone, Schettino ‘04, D’Aniello ’04. Allenatore: Pasquale Aiello

Arbitro: Francesco Russo di Benevento

Marcatori: 57’ Borrelli P. (E), 92’ Longo (E)

Ammoniti: Borrelli F. (M), Amoriello (E), Esperimento (E), Veniero (M), Vitiello (M), De Stefano (M), Carbonaro (E) e Borrelli P. (E)

Espulso: al 92’ Tizzano (M) per proteste.