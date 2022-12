Eccellenza Campania/Girone A - Lo Sporting Club Ercolanese rallenta l'Ischia: il rigore di Galesio riprende Simonetti. Espulso Buonocore

Un confronto acceso tra due squadre in lotta per la zona alta della classifica. L’Ischia vuole rispondere alle avversarie e riprendersi la vetta della graduatoria, lo Sporting Club Ercolanese ha intenzione di mantenere il passo delle avversarie in quota. La partita dello Stadio Caduti di Brema di Barra si apre all’insegna dello spettacolo e del brivido. La cronaca vede i gialloblù subito in proiezione offensiva con Simonetti, poi sono i granata a rendersi pericolosi con una giocata di Onda a servire Galesio che impatta male. Al 5’ Simonetti pesca Arcamone in inserimento, il centrocampista si fa neutralizzare da Maiellaro da pochi passi. Poi c’è lo spavento sugli spalti con gli animi che si scaldano tra le due tifoserie: immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Al 10’ Esposito conquista la sfera su errore in impostazione di Matute, si accentra e calcia, ma non trova lo specchio. Al 18’ ci prova Simonetti sugli sviluppi di un calcio piazzato, il tiro è disinnescato dall’estremo difensore in due tempi. Al 23’ ancora il fantasista isolano riceve da Longo, entra in area e converge sul destro: la botta è debole e non mette in difficoltà Maiellaro. Al 34’ Tufano batte rapidamente una punizione, la difesa di Buonocore non è attenta: Sorrentino manca l’impatto. Al 41’ si sblocca il risultato in favore dell’Ischia. Simonetti riceve a sinistra e allarga sull’out opposto per Mattera. Il laterale viene steso, ma riesce a servire Florio che pennella: Caccia sbaglia l’intervento e proprio il numero 7 gialloblù insacca in girata. Dubbi sulla posizione di Simonetti, ma l’arbitro convalida. Nel finale di primo tempo, la truppa di Ambrosino alza il baricentro e chiude in attacco: i tentativi da situazioni da fermo non si concretizzano, soltanto uno spavento per gli ospiti col pallone che sbatte sulla parte alta della traversa. Ad inizio secondo tempo, l’Ercolanese resta in fase offensiva ed Esposito è insidioso con un mancino respinto da Gemito e allontanato da Pastore. Al 54’ si fa vedere anche l’Ischia in zona avanzata con una palla inattiva ben calciata dal solito Simonetti: il portiere di casa intercetta. Al 57’ destro velleitario di Trofa dalla distanza, Maiellaro esce dai pali e blocca. Al 64’ Cardone, appena entrato, si presenta con un destro smanacciato dall’altro subentrato, Mazzella. Passano cinque minuti, Simonetti strappa la sfera agli avversari e carica il destro dal limite: Maiellaro si distende e para. Al 70’ rigore dubbio concesso dall’arbitro ai vesuviani dopo un contatto tra Pastore ed Esposito: dal dischetto si presenta Galesio che batte Mazzella e ristabilisce la parità. Nel finale proteste per un intervento ai danni di Simonetti in area, il direttore di gara lascia proseguire. Si accendono ulteriormente gli animi, ma dopo un robusto recupero il match si chiude sul punteggio di 1-1.

Il tabellino

SC Ercolanese: Maiellaro, Esperimento (88’ Contarin), Caccia, Carbonaro, Amoriello, Sorrentino, Tufano (63’ Cardone), Panico (63’ Pesce), Esposito F., Galesio, Onda. A disposizione: Esposito M., Matrone, Pesce, Borrelli, Scarpato, Iodice, Palomba. Allenatore: Ambrosino

Ischia: Gemito (61’ Mazzella), Florio, Chiariello, Pastore, Buono, Trofa, Matute, Arcamone M., Mattera, Longo (61’ Ballirano), Simonetti. A disposizione: Padin, Matarese, Brienza, Pesce, Arcamone K., De Luise, Di Costanzo. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Stefano D’Amato di Salerno

Assistenti: Francesco Coiro di Sala Consilina e Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia

Marcatori: 41’ Simonetti (I), 73’ rig. Galesio (E)

Ammoniti: Tufano, Carbonaro, Esperimento (E), Chiariello, Pastore, Trofa (I)

Espulso: 74’ Buonocore dalla panchina (I)