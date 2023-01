Eccellenza Campania/Girone A - Il Givova Capri Anacapri ferma lo Sporting Club Ercolanese: 2-2 a Barra

Debutto con pareggio nel nuovo anno solare per Sporting Club Ercolanese e Givova Capri Anacapri. Da una parte, il punto conquistato oggi alimenta la delusione delle settimane conclusive di dicembre. Dall'altra, invece, si registra una vera e propria impresa in ottica salvezza. La squadra granata non sorride al triplice fischio, più soddisfatta è la birgata azzurra che strappa un bottino utile per il prosieguo della stagione. Buon approccio alla sfida per gli isolani che riescono a passare subito in vantaggio con una fiammata concreta e straordinaria di bomber Mosca. Il grande ex colpisce la sua vecchia casa e porta avanti l'undici di Monaco. I vesuviani non ci stanno e, seppur non giocando al Solaro, cercano di far valere il fattore interno al Caduti di Brema di Barra. Immediata la reazione che porta alla rete di Esposito: il Ninja indovina l'angolo da fuori area e trova il pari. Passano due minuti e l'attaccante granata si divora il raddoppio, dunque mancata la clamorosa rimonta. Anche gli ospiti vanno vicini al bersaglio con un colpo di testa di Carandente. Ad inizio ripresa, però, ci pensa Galesio a mettere l'Ercolanese in una posizione privilegiata: dubbi sulla posizione di partenza del calciatore, abile tuttavia a depositare nel sacco. Al 67' Barletta, con una bella e vincente conclusione, ristabilisce nuovamente la parità. Nel finale, però, c'è da registrare un grande intervento di D'Andrea che salva il parziale. Al triplice fischio è 2-2 a Barra: buon punto per il Givova Capri Anacapri che si proietta al prossimo appuntamento contro il Saviano, per lo Sporting Club Ercolanese ci sarà la trasferta nel fortino del Massa Lubrense.