Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese, goleada e playoff. Il Saviano rischia in zona retrocessione

Lo Sporting Club Ercolanese batte il Saviano nell'ultima gara casalinga della stagione per 7-1 e mette in cassaforte con una giornata di anticipo la partecipazione ai playoff. Traguardo fondamentale per la società del presidente Raiano che al secondo anno d'esistenza ottiene “l'obiettivo minimo”, come lo definisce il dg Gaglione a fine gara. Grande soddisfazione soprattutto per il tecnico Squillate, chiamato a dicembre proprio per questo fine. Un ritorno spumeggiante al Solaro dopo cinque mesi. Dopo circa un minuto di gioco, Esposito porta i suoi avanti con un tiro a giro. Al 6' partita già in ghiaccio: piattone di Pesce, respinta di Barbato e tap-in di Galesio. I neroverdi reagiscono: Solimeno di testa raccoglie il cross di Liguori e sul secondo palo accorcia le distanze. Passa un minuto e Marigliano insacca la conclusione di Esposito ancora respinto dal portiere e fa tris. Al 37' il Ninja è autore di un capolavoro: azione personale, supera gli avversari e ancora a giro supera Barbato, chiudendo il primo tempo sul 4-1. Anche Galesio è in giornata, l'argentino nella ripresa infatti realizza la prima tripletta con la maglia granata. Al 65' cross di Di Finizio per la testa di Galesio che non sbaglia. Dopo due minuti è il Tanque che serve Esposito per il gol del 6-1. L'ultimo sussulto della sfida è ancora dell'argentino all'87'.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Belardo, Di Finizio, Esperimento (70' Carbonaro), Caccia, Matrone, Marigliano (78' Contarin), Tufano (56' Onda), Pesce, Minicone (60' Borrelli), Galesio, Esposito F. (78' Sorentino). A disposizione: Maiellaro, Estate, Zatico, Gloriosi. Allenatore: Squillante



Saviano: Barbato, Franza, Angeletti, Rocchino (56' Schibano), Casillo F., Annibale, Casillo G. (84' Moschettino), D'Amaro, Solimeno (65' Russo), Liguori (59' Iervolino), Saulino (46' Scoppetta). A disposizione: Di Sarno, Ciliberti, Iervolino. Allenatore: Manna Fabrizio

Arbitro: Ganzerli di Frattamaggiore



Marcatori: 1', 37', 67' Esposito (E), 6', 65', 87' Galesio (E), 13' Solimeno (S), 14' Marigliano (E)



Ammoniti: Tufano (E), Rocchini (S)