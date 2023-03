Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese, successo di misura sulla Maddalonese: decide Esperimento all'ultimo respiro

Una gara di marca granata, decisa dalla giocata del singolo che non t’aspetti. Lo Sporting Club Ercolanese batte la Maddalonese all’ultimo respiro: l’incornata di Esperimento in pieno recupero vale tre punti preziosi in ottica playoff.

Primo tempo equilibrato, ma non mancano le occasioni. La partita si apre subito con una buona fiammata in fase di conquista dei padroni di casa, Galesio non è rapido nella scelta. All’8’ primo intervento di Cioce, su un tiro telefonato di Marigliano. Ospiti che giocano di rimessa e provano a sfruttare le corsie laterali. Al quarto d’ora l’occasione più ghiotta per i ragazzi di Squillante. Minicone serve Sorrentino in area: scarico per Galesio e botta dell’attaccante, la sfera finisce sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol. Al 17’ si mette in evidenza Onda con una conclusione centrale, poi altra buona chance con Onda che sventaglia per Di Finizio: il sinistro di prima intenzione termina sul fondo. Al 24’ Pesce allarga per Minicone che converge verso il centro e calcia a giro sul palo lontano: sfera larga. Al 30’ Napolitano si ritaglia lo spazio per un’iniziativa personale, ma nulla di fatto. Due minuti più tardi, punizione dall’interno dell’area: Caccia va sul punto di battuta, ma la barriera devia in angolo. La frazione va in archivio con i colpi di testa di Pesce ed Esperimento, entrambi spediscono sul fondo. Ad inizio ripresa, su altra iniziativa di Onda, Di Finizio stacca in maniera imprecisa. Al 49’ Cioce disinnesca in due tempi un destro velenoso di Galesio. Al 50’ il portiere ospite è prodigioso con una parata super su Di Finizio, i vesuviani richiedono la rete ma l’arbitro non è d’accordo. Al 56’ i casertani cercano di sfruttare il campo aperto, il punteggio però non cambia. Al 64’ errore clamoroso di Bracale con un passaggio verso Cioce, Galesio è in agguato e fallisce a tu per tu con l’estremo difensore. Sul capovolgimento, De Marco si coordina su un traversone dalla sinistra: Maiellaro c’è. Al 71’ Minicone arma il destro dal limite, la palla termina a lato. Nelle battute conclusive, Maiellaro tiene a galla i suoi con una grandissima parata su Tansella. In pieno recupero, Esperimento sfrutta la torre di Caccia e insacca: vittoria in extremis per la brigata di Squillante.