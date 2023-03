Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese, pazza rimonta sull'Acerrana: il Ninja Esposito ancora decisivo

Partita pazzesca allo Stadio Caduti di Brema di Barra tra Sporting Club Ercolanese e Acerrana. Il Toro di Vincenzo Di Buono va sul doppio vantaggio. Complice l’inferiorità numerica degli avversari, gli uomini di Luigi Squillante riescono a ribaltare completamente il risultato.

La cronaca si apre subito con la fiammata di Tufano, ma la traiettoria termina sul fondo. La risposta degli ospiti non si fa attendere con Todisco che mette al centro e Di Zazzo ci prova dall’interno dell’area: la difesa di casa allontana in angolo. Al 16’ Pisani jr. fraseggia con l’omonimo più esperto, la retroguardia di Squillante si ferma per potenziale fuorigioco: il giovane attaccante si presenta a tu per tu con Maiellaro e insacca. Non mancano le proteste, ma l’arbitro convalida la rete. Al 22’ pericolosa punizione di Esposito, il pacchetto arretrato si oppone. La partita resta in bilico, ma al 38’ Pisani riceve in area da Di Zazzo, controlla e fulmina Maiellaro col destro. L’Acerrana resta in avanti con due tentativi di Spinola e con un tiro centrale di Russo. In pieno recupero, accade di tutto e arriva la rete dello Sporting Club Ercolanese. Sugli sviluppi di un angolo, il direttore di gara assegna la massima punizione ai vesuviani per fallo di mani. Si accendono gli animi e a farne le spese è Rinaldi che si becca il rosso dopo un fallo di reazione. Dal dischetto, Galesio riapre la contesa con una botta angolata: nulla può Cappuccio, abile ad intuire. Nel secondo tempo, i ragazzi di Squillante si mettono a caccia della rimonta, mentre la formazione di Di Buono prova a tenere. Al 54’ acrobazia larga di Marigliano, poi è Cappuccio prodigioso su un’incornata di Galesio: il portiere salva sulla linea. L’attaccante è insidiosa anche qualche secondo dopo su assistenza di Esposito. Al 60’ traversa colpita da Amoriello, poi l’azione si ferma per fallo di Galesio sul guardiano ospite. Tra il 65’ e il 71’ da segnalare due tentativi centrali e poco impegnativi di Marigliano. All’84’ il Ninja crea il caos con una serpentina e un destro alto. Sale in cattedra Esposito, sempre trascinatore della squadra. All’85’ il dieci trova il pari con una torsione su traversone ben calibrato, al 92’ ribalta tutto con uno stacco incredibile su passaggio alto di Minicone. La partita infinita allo Stadio Caduti di Brema di Barra si chiude sul risultato di 3-2.