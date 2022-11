Eccellenza Campania/Girone A - Il Villa Literno manda al tappeto il Savoia

Sconfitta allo Stadio Comunale di Massaquano per il Savoia di mister Barbera, falcidiato dalle assenze: il Villa Literno s'impone con una vittoria all'inglese. Partita iniziata bene per gli oplontini che provano ad imporre il proprio gioco, mentre i casertani si difendono in maniera ordinata e non lasciano spazi agli avversari. Al 14' però arriva il vantaggio ospite: Scarparo trova perfettamente il taglio di Lepre alle spalle della difesa, il 27 controlla ed incrocia in rete. I ragazzi di mister Barbera reagiscono andando due volte vicini al gol con un ispirato Cuomo che però trova due volte l'opposizione di Merola. Prima frazione che termina con gli ospiti avanti di un gol. Nel secondo tempo arriva dopo soli dieci giri di lancette il raddoppio del Villa Literno. Azione insistita sulla destra con Lepre, la palla arriva al limite dell'area di rigore verso Gatta che va alla conclusione e trova l'angolo alla sinistra di Landi. Bianchi che restano comunque aggrappati al match alla ricerca di un gol che riaprirebbe il match. Aquino e Onda ci provano senza trovare la via del gol. Dopo 5' di recupero, è game over al Comunale di Vico Equense.

Il tabellino

Savoia (4-4-2): Landi (VK); Annunziata (‘04), De Cristofaro, Guarro (K), Onda A; Onda G, D’Amaro, Strazzullo (‘03), Sicuro; Cuomo, Aquino. A disposizione: Chirita (‘03), Gargalini (‘04), Napolitano, Scarpa, Ruggiero (‘04), Santoro (‘03), Ferraro (‘05), Liccardi, Izzo (‘05). Allenatore: Antonio Barbera

Villa Literno: Merola, Idioma (‘03), Severino, Falco, Lagnena (K), Gatta (VK), Lepre, Scarparo, Di Costanzo, Conte Marco, Romano (‘04). A disposizione: Mallardo (‘03), Giannetti, Di Monte, Pragliola (‘04), Cafaro, Morgese (‘03), Albano (‘03), Barra, Conte Michele (‘04). Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: Agostino Pecoraro di Salerno

Marcatori: 14’ Lepre, 55’ Gatta