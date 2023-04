Eccellenza Campania/Girone A - Savoia e Sporting Club Ercolanese non si fanno male: 0-0 allo Stadio Papa

Nessun vincitore allo Stadio Papa, tra Savoia e Sporting Club Ercolanese domina l’equilibrio: è 0-0 al triplice fischio. La cronaca si apre con una chance sui piedi di Onda, il tentativo dalla distanza termina sul fondo. La partita è per larghi tratti concentrata nella zona centrale del campo, soltanto poco prima della mezz’ora di gioco si registra una nuova occasione con un traversone di Esposito dalla destra per la testa di Galesio: impatto impreciso. Al 34’ Onda lancia Esposito verso l’area, ma l’uscita di Sorrentino evita guai ai biancoscudati. Dopo due minuti di recupero va in archivio la prima frazione, resiste la parità a Cardito: per i Bianchi opportunità per Carnicelli che impegna Maiellaro. Ad inizio ripresa, Galesio si ritaglia uno spazio per la girata di testa, la palla termina oltre la traversa. Nonostante le sostituzioni, il parziale non cambia. Al 70’ Pesce lancia Esposito che riesce a trovare il varco vincente: l’arbitro, su segnalazione dell’assistente, annulla per fuorigioco. Poco più tardi, Matrone va alla conclusione, ma la parabola è imprecisa. All’88’ suggerimento di Minicone e stacco di Esposito, Sorrentino neutralizza. È l’ultima fiammata del match, regna il pareggio al Papa.