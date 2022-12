Eccellenza Campania/Girone A - Aquino-gol e il Savoia sorride: Saviano battuto al Bellucci

Si chiude il girone d’andata nel raggruppamento A di Eccellenza per Savoia e Saviano. La squadra di Antonio De Stefano, dopo la pesante sconfitta al San Mauro di Casoria, affronta la brigata di Alfonso Belmonte, reduce dall’ottimo pareggio senza reti contro lo Sporting Club Ercolanese. La cronaca si apre con un retropassaggio rischioso per Barbato, Onda si avventa sul pallone ma il portiere è abile nella presa. Ancora Onda riceve da Carnicelli, si accentra e calcia: il mancino è alto sopra la traversa. Il primo tempo non si sblocca, l’ultimo sussulto è un mancato aggancio di Aquino in area. Proprio Aquino, ad avvio ripresa, sblocca il punteggio: conquista della sfera al limite, servizio all’attaccante che porta la sfera sul sinistro e buca Barbato. In seguito, Annunziata scodella per Carnicelli che non trova il bersaglio di prima intenzione. Di nuovo Carnicelli, su suggerimento di Liccardi, manda alto di testa. La reazione degli ospiti è rappresentata da una zampata di Franza, disinnescata da Landi. Nella seconda parte di sfida, è Casillo a rendersi insidioso con due incornate sugli sviluppi di battute dalla bandierina. L’ultimo brivido è di Salvati, al triplice fischio è 1-0 allo Stadio Bellucci di Pompei.

Il tabellino

Savoia 1908: Landi, Sicuro, Annunziata, De Cristofaro, A. Barbato (70' Malafronte), Boussada, Strazzullo (46' Dommarco), Samb Pape, Aquino (55' Liccardi), Carnicelli (76' Vivolo), G. Onda. A disposizione: Chirita, A. Onda, Gargalini, Ruggiero, Ferraro. Allenatore: De Stefano

Saviano 1960: G. Barbato, F. Casillo, Franza, D'Amaro, Annibale, Ammendola, F. Liguori, Iervolino (70' E. Schibano), Chirullo, Auriemma, Scoppetta (61' Salvati). A disposizione: Di Sarno, Polewka, Ale. Belmonte, Angrisani, Avitabile, G. Casillo, F. Schibano. Allenatore: Alf. Belmonte

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 46' Aquino (SAVO)

Ammoniti: Annunziata, Boussada, Aquino, Carnicelli, G. Onda, Ruggiero (SAVO), Annibale, G. Casillo (SAVI)