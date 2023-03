Eccellenza Campania/Girone A - Savoia, punti d'oro per la salvezza: tre reti al Sant'Antonio Abate

Il Savoia torna alla vittoria. Archiviate le quattro sconfitte intervallate dal pareggio contro il Massa Lubrense nelle ultime cinque uscite, la squadra di Antonio Barbera batte il Sant’Antonio Abate di Mario Di Nola allo Stadio Papa di Cardito e conquista un bottino utile per la volata salvezza. Un successo che consente ai biancoscudati di agganciare il Pomigliano a quota 33 lunghezze, per i giallorossi arriva invece il tredicesimo passo falso in campionato. Dopo una prima parte di gara giocata sull’equilibrio, l’undici oplontino riesce a sbloccare la sfida: la rete d’apertura è di Liberti che fulmina Manno e stappa il match. I Bianchi cavalcano l’entusiasmo e raddoppiano con Dommarco, abile a battere ancora l’estremo difensore. Il Savoia guida la sfida all’intervallo, il Sant’Antonio Abate è sotto di due reti. Al rientro in campo, la squadra di Barbera prosegue nel forcing e cala il tris: la firma è di Carnicelli che chiude la contesa. Il risultato non cambia più, al triplice fischio festeggia il team di Torre Annunziata: tre punti d’oro per l’obiettivo permanenza diretta nella categoria, il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul terreno da gioco dell’Atletico Calcio. I giallorossi ospiteranno lo Sporting Club Ercolanese al Vigilante Varone.