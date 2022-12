Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio cala il tris al Savoia: i nuovi arrivati fanno sognare Iervolino

Una vittoria nel segno dei nuovi arrivati, il Real Forio di Angelo Iervolino batte il Savoia di Antonio De Stefano allo Stadio Bellucci di Pompei e si rilancia in classifica. Gli innesti dal mercato alzano ulteriormente il tasso tecnico degli isolani che si affermano sulla compagine oplontina al termine di una gara pazzesca. Partita che non fa mancare le emozioni e lo spettacolo. La cronaca si apre con un pasticcio di Landi che regala la sfera a Jelicanin: servizio per Guatieri che deposita in porta. I Bianchi si affidano a Scalzone, ma il pareggio porta la firma di Granata che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da De Cristofaro. Alla mezz'ora Martinelli manda alto, al 32' è Sirabella ad impegnare Landi. Ad avvio ripresa, il Real Forio resta in proiezione offensiva con Jelicanin mentre il Savoia risponde con un tentativo impreciso di Lamb. Al 61' schema su punizione dei ragazzi di De Stefano concluso da Scalzone: la palla termina a lato. Al 65' entra Sorriso, ultimo colpo in ordine cronologico per gli ospiti. Il calciatore subentrato ci mette quattro minuti a trovare la via del gol con un colpo di testa perfetto. Al 78' Sorriso impatta da pochi passi dopo una battuta dalla bandierina e firma il tris. Nel finale, Scalzone accorcia ma non basta: al triplice fischio festeggia la squadra biancoverde.

Il tabellino

AC Savoia: Landi, Annunziata (73' Gargalini), De Cristofaro, Boussaada (73' Barbato), Granata, Sicuro, Strazzullo (65' Dommarco), Di Dato, Samb (65' Carnicelli), Balzano, Scalzone. A disposizione: Izzo, Vivolo, Onda, Malafronte, Ferraro. Allenatore: De Stefano

Real Forio 2014: Iandoli, Cerase, Martinelli (89' Castaldi), Aiello, Delgado, Jelicanin (65' Sorriso), Sogliuzzo, Pistola, Guatieri (73' Filosa), Sirabella, Capone. A disposizione: Delicato, Tedesco, Savio, Peluso, Di Meglio A., Seprano. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Aprile della sezione di Caserta

Marcatori: 3' Guatieri (RF); 18' Granata (S); 69' e 78' Sorriso (RF), 90' Scalzone (S)

Ammoniti: Boussaada, Scalzone, Sicuro, Dommarco (S), Delgado, Guatieri, Savio (RF)