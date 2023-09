Poker Savoia all'esordio in campionato, Real Aversa superato in rimonta: il derby della Casa Reale va ai biancoscudati

Il posticipo della prima giornata del Girone A di Eccellenza va al Savoia, la squadra di Alfonso Pepe batte il Real Aversa allo stadio Papa di Cardito nel derby della Casa Reale: rimontati i Normanni con le reti di Iadelisi, Petricciuolo, Manna e Maiorano.

La cronaca si apre con il vantaggio immediato degli ospiti. Salazaro si guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area, alla battuta si presenta Formicola che supera Bellarosa e stappa l’incontro. La risposta dei biancoscudati è immediata con Iadelisi che si invola sulla destra, entra in area e batte Mariano per il pareggio. I padroni di casa, archiviato l’inizio piuttosto complicato, si mettono a caccia del gol della rimonta. Buona manovra di Wissam al 17’, non sfruttata dai compagni. Poi Menna prova ad innescare Reda, ma Mariano fa buona guardia e neutralizza. Alla mezz’ora proteste per un presunto tocco di braccio sul tentativo di Salazaro, l’arbitro lascia correre. L’intensità del Real Aversa cresce nei minuti finali della frazione iniziale. Al 35’ Bellarosa deve disinnescare Salazaro, poi è Boiano a spedire alto. L’ultimo sussulto è di Formicola, ancora da piazzato: l’estremo difensore, questa volta dice di no.

In avvio di ripresa molto meglio il Savoia che si fa vedere dopo pochi giri di lancette con un tentativo insidioso di Iadelisi. Attorno all’ora di gioco sono Reda e Wissam a far tremare il reparto arretrato ospite. Al 64’ Petricciuolo viene steso in area, per il direttore di gara ci sono gli estremi per la massima punizione. Dal dischetto si presenta proprio il numero 10 che spiazza Mariano e completa la rimonta. Il Real Aversa prova ad alzarsi alla ricerca del pari, gli uomini di Pepe amministrano e nelle fasi conclusive dell’incontro siglano il tris con Manna. Nel corso degli otto minuti di recupero, il Savoia timbra il poker con Maiorano, strappa l’intero bottino agli avversari e conquista la prima vittoria in campionato.