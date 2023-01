Eccellenza Campania/Girone A - Il Savoia regge un tempo, il Pompei dilaga nella ripresa: poker rossoblù al Bellucci

Troppo Pompei per il Savoia, in una delle gare più attese della ventiduesima giornata del Girone A di Eccellenza. Debutto con vittoria per Giovanni Masecchia sulla panchina rossoblù, gli oplontini di Vincenzo Criscuolo non riescono a strappare un bottino utile in ottica salvezza. Si va in scena allo Stadio Bellucci, ma sono i Bianchi a giocare in "casa": nel fortino degli ospiti si disputa una gara pirotecnica. Subito triangolazione al limite dell'area tra Lepre, Caiazzo e De Simone: quest'ultimo non colpisce bene e Sorrentino blocca. Al 18' punizione di Marin, ancora l'estremo difensore è chiamato a neutralizzare. Al 21' Malafronte prova in scivolata a sfruttare uno svarione difensivo degli avversari: Sorrentino allontana il pericolo, De Simone raccoglie la ribattuta senza trovare lo specchio. Al 24' traversone di Gatta per la girata di testa di Malafronte, traiettoria centrale. Sul ribaltamento di fronte, Samb ci prova dal limite con un rasoterra che fa la barba al palo. Al 42' angolo di Gatta per la testa di Fiorillo in area, Guarro devia tra le proteste del Pompei: l'arbitro lascia correre. Non accade più nulla, si va a riposo sul risultato di 0-0. Avvio più concreto per i rossoblù che sbloccano al 46' con la zampata vincente di De Simone, al 49' la traversa salva Sorrentino sulla botta di Gargiulo e tocca a Guarro evitare il raddoppio sulla respinta. Al 53' arriva il 2-0 dei ragazzi di Masecchia con un destro di Lepre che fulmina il guardiano oplontino. Soltanto al 58' si fa vedere il Savoia con Scalzone che serve Samb: il tiro è ostacolato da Marin. Al 64' Scalzone calcia a lato, al 67' Lepre pesca De Giorgi da corner e il colpo di testa vale il tris. Girandola di cambi, il Pompei resta in zona offensiva e sfiora il poker più volte. Al 92' Serrano chiude i giochi e mette in ghiaccio il risultato: 4-0 al Bellucci.

Il tabellino

Savoia (4-3-3): Sorrentino; Balzano, Granata, Guarro (61’ Gargalini), Dommarco; Lamontagna, Masi (75’ De Cristofaro), Strazzullo (52’ D’Angolo); Carnicelli (52’ Liberti), Scalzone, Samb (73’ Di Dato). A disposizione: Izzo, Onda, Annunziata, Vivolo. Allenatore: Vincenzo Criscuolo

Pompei (4-3-3): Rendina; Caiazzo, De Giorgi, Fiorillo, Tomolillo; Gatta (69’ Leone), Gargiulo (87’ Savino), Marin (81’ Di Pietro); Lepre, Malafronte (63’ Serrano), De Simone (69’ Tedesco). A disposizione: Merola, Tomasin, Carotenuto, Di Pietro, Raiola. Allenatore: Giovanni Masecchia

Arbitro: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore

Marcatori: 46’ De Simone, 53’ Lepre, 67’ De Giorgi, 92’ Serrano

Ammoniti: Masi (S), Gatta (P)