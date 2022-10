Eccellenza Campania/Girone A - Savoia, così non va: Pomigliano vincente al Comunale di Ottaviano

Big-match di giornata allo Stadio Comunale di Ottaviano, due squadre dalla ricca tradizione si affrontano per la sesta giornata del Girone A di Eccellenza. Il Savoia ereditato da mister Lampitelli sfida il Pomigliano del nuovo staff guidato da Rea. Appuntamento tra formazioni con scarsa fiducia sul terreno vesuviano.

La prima occasione è degli oplontini con Scarpa che imbuca per la sovrapposizione di Russo: quest’ultimo va al tiro, ma trova Torino sulla sua traiettoria. Al 19’ arriva il vantaggio dei granata. Abayian pesca Chironi in area, conclusione a botta sicura e risposta provvidenziale di Landi. Sulla respinta Moccia deposita in rete col semplice tap-in. Non si fa attendere la risposta dei padroni di casa che agguantano il pareggio al 23’ con una punizione magistrale di Scarpa. Al 41’ rigore concesso al Pomigliano per un tocco di mano di Guarro. Rigore ben eseguito da Ragosta e 1-2 per gli ospiti. Sul finire di primo tempo De Cristofaro perde le staffe, colpisce un avversario a gioco fermo e viene espulso: i Bianchi restano in dieci uomini per tutto il secondo tempo. Nella ripresa il Pomigliano va vicino al terzo gol con Abayian, Landi però risponde presente. Nonostante l’uomo in meno il Savoia fa la partita e va vicino al gol in più situazioni. Onda supera tre avversari, va al tentativo da posizione defilata ma trova i guanti di Torino. Dalla sinistra gran cross di Scarpa, sempre Onda svetta: la palla termina di pochissimo a lato. Nel recupero controllo e girata in area di rigore di Aquino, con la sfera che termina alta. Si chiude senza altre reti la sfida del Comunale di Ottaviano.

Il tabellino

Savoia (4-3-1-2): Landi; Annunziata (‘04), Boussaada, Guarro (VK), Russo; De Cristofaro, Strazzullo (‘03), La Montagna; Scarpa (K); Onda G, Liccardi. A disposizione: Chirita (‘03), Conti, Gargalini (‘04), Barbato Antonio, D’Amaro, Ferraro (‘05), Aquino, Cuomo, Ruggiero (‘05). Allenatore: Maurizio Lampitelli

Pomigliano (4-3-3): Torino; Granata, Fiorillo, Rosolino (‘03), Barbato Antimo (‘04); Di Napoli, Chironi, Liberti (K); Moccia, Abayan, Ragosta (VK). A disposizione: Buonanno, Campanile, Erbaggio (‘03), Indelicato, Sessa (‘04), Veneruso, Barbarisi, Scognamiglio. Allenatore: Felice Rea

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 19’ Moccia, 23’ Scarpa, 42’ Ragosta (rig)

Ammoniti: Fiorillo (P), Scarpa (S). Espulsi: De Cristofaro (S)