Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United batte il Savoia: Oliva e Renelus stendono i Bianchi

Il Napoli United batte il Savoia nella sfida pomeridiana disputata allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. La squadra di Maradona jr. parte subito bene e al 7’ passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto dalla sinistra da Barone, ci arriva Oliva che insacca. Al 15’ Renelus, tra i più propositivi, dalla destra mette al centro per Guadagni ma da due passi si fa respingere il tiro. I Leoni sono sempre in attacco e sulla sinistra provano a colpire Guadagni e Pelliccia, tra i migliori di giornata. Al 20’ Carnicelli chiama in causa Giordano e cerca di svegliare i suoi, poi è Strazzullo a sprecare una buona chance alla mezz’ora di gioco. Al 36’ ottimo servizio di Pelliccia per Guadagni che si divora il raddoppio. La sfera rimane nei pressi dell’area, Renelus e Guadagni non inquadrano il bersaglio. Al 58’ squillo dei Bianchi con Sicuro dalla destra ma la palla è fuori. Al 75’ il lampo di Renelus riaccende il match e porta il Napoli United in doppio vantaggio. Nei 5 minuti di recupero è ancora lo United a farsi sotto e a sfiorare il tris. Al triplice fischio, si chiude il match: per il Savoia arriva il ko.

Il tabellino

AC Savoia: Sorrentino, Sicuro (73’ Granata), Malafronte (86’ Boussaada), Lamontagna (73’ Ferraro), Masi, Samb, Strazzullo, Scarpa (62’ D'Angolo), Carnicelli (78’ Moussa), Vivolo, Balzano. A disposizione: Izzo, Gargalini, De Cristofaro, Liberti. Allenatore: Criscuolo

Napoli United: Giordano D., Langella (85’ Greco), Barone Lumaga, Pelliccia (64’ Ciranna), Oliva, Diakhaby, Baumwollspinner, Accietto (74’ Scognamiglio), Guadagni (64’ Arario), Giordano G. (74’ Cittadini), Renelus. A disposizione: Radano, Somma, Gioielli, Carissimi. Allenatore: Maradona jr.

Arbitro: Ambrosino di Nola

Marcatori: 7’ Oliva (NU), 75’ Renelus (NU)

Ammoniti: Granata (S), Ciranna (NU)