Eccellenza Campania/Girone A - Il Savoia replica alla Montecalcio e vince con la firma di Balzano: 3-2 allo Stadio Papa

Una partita arcigna, equilibrata e ricca di gol. Il Savoia, un po' distratto, riesce ad agguantare i tre punti contro la Montecalcio dopo essere andato due volte in svantaggio. Nell'ottima cornice dello Stadio Papa di Cardito, i Bianchi iniziano bene e conducono la sfida. L'occasione più nitida è sul piede di Carnicelli che non riesce ad inquadrare lo specchio. Alla prima e vera occasione, gli ospiti passano sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Deering calcia dal limite, il suo tiro è deviato in rete da Vallefuoco. Un minuto dopo però arriva il pareggio degli oplontini: Carnicelli serve perfettamente Di Dato che dal cuore dell'area di rigore gira in rete. Al 36' svarione difensivo dei padroni di casa, ne approfitta Salazaro che, con freddezza, supera Sorrentino. Ancora una volta, dopo sessanta secondi, arriva il pareggio biancoscudato con Guarro che svetta su un calcio piazzato di De Cristofaro e fa 2-2. Ad inizio ripresa Salazaro va vicino alla doppietta personale, ma il suo tiro a giro finisce largo sulla destra. Al 64' mette la freccia il Savoia: punizione pennellata di Strazzullo, Balzano è il più lesto e deposita in rete il 3-2. Nel finale, occasione anche per Samb dopo una serpentina, il palo nega la gioia.

Il tabellino

Savoia (4-3-3): Sorrentino; Annunziata ‘04, Boussaada (59’ Sicuro), Guarro VK, Balzano; De Cristofaro (51’ Samb), Liberti, Scarpa K (46’ Scalzone); Carnicelli (82’ Vivolo ‘03), Di Dato, Strazzullo ‘03 (66’ Dommarco ‘03). A disposizione: Izzo ‘05, Onda, Malafronte, La Montagna ‘04. Allenatore: Antonio De Stefano

Montecalcio (5-3-2): Santangelo; Grillo ‘03 (46’ Ricciolino ‘05), Meola K, Vallefuoco (78’ Architravo), Di Maio (74’ Casolaro ‘04), Scarparo (88’ Castaldo); Deering ‘04 (74’ Lubrano Lavadera), Capuano VK, Soprano; Salazaro, Di Matteo. A disposizione: Margiore ‘05, Scotti ‘05. Allenatore: Gennaro Illiano

Arbitro: Giorgio Brozzoni di Bergamo

Marcatori: 24’ Vallefuoco (M), 25’ Di Dato (S), 36’ Salazaro (M), 37’ Guarro (S), 64’ Balzano (S)

Ammoniti: Samb (S)