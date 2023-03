Eccellenza Campania/Girone A - Il Savoia crolla a Cardito: la Maddalonese passa con le reti di De Marco e Viscovo

Un sabato tutt’altro che felice, la ventottesima giornata non premia il Savoia. La squadra di Vincenzo Criscuolo esce sconfitta dal confronto con la Maddalonese e resta in lotta per la permanenza nella categoria. La compagine casertana espugna lo Stadio Vittorio Papa di Cardito, un successo all’inglese per la truppa di Pasquale Bovienzo. Granata in vantaggio subito: al 5’ Di Mauro inventa, conclusione sul palo e De Marco ritorna al gol sulla respinta. Il vantaggio non frena gli ospiti che sfiorano il raddoppio, creando altre due clamorose palle gol: dominio totale per la Maddalonese che mette in difficoltà il Savoia, impalpabile e poco convincente in zona offensiva. Gli uomini di Bovienzo conducono la partita, nel risultato e in mezzo al campo: prestazione di grande spessore per i casertani che costringono gli oplontini a rincorrere. I Bianchi, d’altra parte, non riescono a rendersi pericolosi e a capitalizzare le sporadiche fiammate. Al 76’ Viscovo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, svetta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Sorrentino. Il risultato definitivo a Cardito è 0-2. Il prossimo appuntamento stagionale del Savoia sarà sul rettangolo verde del Villa Literno: si tratterà di uno scontro diretto per la salvezza, entrambe sono a quota 30 punti. La Maddalonese si posiziona in una zona tranquilla, il turno successivo riserverà il testa a testa col Sant’Antonio Abate.