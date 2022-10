Eccellenza Campania/Girone A - Poker del Savoia al Givova Capri Anacapri

Seconda vittoria consecutiva per il Savoia che supera l'ostacolo Givova Capri Anacapri allo Stadio Comunale di Ottaviano. L'ottava giornata del Girone A di Eccellenza mette davanti le due formazioni, a caccia di punti per i rispetti obiettivi stagionali. Parte bene la compagine isolana, affidata al nuovo tecnico Gennaro Monaco. La prima occasione è di Giliberti che si presenta davanti all'estremo difensore ma si lascia ipnotizzare. Passano pochi minuti e Cianciulli viene steso all'interno dell'area di rigore: dal dischetto si presenta Giliberti che è glaciale e trasforma per il vantaggio ospite. I Bianchi non ci stanno e affondano il colpo al 20'. Barbato scarica un destro a giro verso lo specchio e deposita nel sacco per il pareggio nel parziale. Non ci sono altri particolari sussulti nel corso della frazione iniziale e le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1. Al rientro in campo, si scatena il Savoia complice anche l'inferiorità del Givova Capri Anacapri. Apuzzo viene espulso per somma di ammonizioni ed Esposito fallisce una buona opportunità al limite dell'area. Cambia l'andamento della partita con Aquino che al 67' trova il varco vincente per il raddoppio. Si completa la rimonta per gli oplontini che giocano sulle ali dell'entusiasmo e siglano il tris all'83' con capitan Scarpa. Nel recupero, è La Montagna a chiudere i conti col definitivo 4-1.

Il tabellino

Savoia (4-4-2): Landi; Annunziata (‘04), Boussaada, Guarro (VK) Russo; Onda G, La Montagna, Strazzullo, Barbato; Scarpa (VK), Aquino. A disposizione: Izzo (‘05), Gargalini (‘04), Conti, Onda A, D’Amaro, Ferraro (‘05), Ruggiero (‘04), Cuomo, Liccardi. Allenatore: Antonio Barbera

Givova Capri Anacapri (4-4-2): Prete (VK); Apuzzo (‘05), Notari (K), Tenneriello, Ascione; Luongo (‘04), Quadro (‘03), Esposito (‘03), Cianciulli (‘03); Giliberti, De Luca (‘03). A disposizione: Lucca (‘04), De Martino, Corigliano (‘06), Miano (‘04), Rinaldi (‘03), Notturno (‘03), Martucci (‘04), Esposito, Riccio. Allenatore: Gennaro Monaco

Arbitro: Giuseppe Magnifico di Caserta

Marcatori: rig. 12’ Giliberti, 20’ Barbato, 67’ Aquino, 83’ Scarpa, 92’ La Montagna

Espulso: al 50’ Apuzzo