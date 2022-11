Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico Calcio supera il Savoia allo Stadio Bellucci

Una domenica da dimenticare per il Savoia che cede il passo all’Atletico Calcio. Allo Stadio Bellucci di Pompei, la formazione biancoscudata deve arrendersi alla determinazione degli avversari che conquistano un risultato prezioso per la classifica. Il primo tentativo della gara è di Cuomo al 25’: in ripartenza, il calciatore non supera Diodati. Ancora Cuomo, poco prima della mezz’ora, sfiora il gol su assistenza di Sicuro. I Bianchi restano in proiezione offensiva, ma Boussaada non riesce a rendersi pericoloso. Sul versante opposto, Lepre approfitta di una respinta corta di Landi e infila il vantaggio al 35’. Nel finale di frazione, al 42’, De Cristofaro pareggia sugli sviluppi di una punizione e complice una deviazione. Ad avvio ripresa, al 51’, Calone approfitta di una disattenzione di Sicuro e trafigge Landi col Sinistro. Al 61’ Cuomo ristabilisce la parità su azione tra Onda e Aquino, al 74’ ancora Lepre si abbatte sulla difesa oplontina e fa 2-3. Nelle battute conclusive, La Montagna segna ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

Così Nazario Matachione al triplice fischio: “Non nascondo la mia delusione per la sconfitta di oggi. È ovvio che dobbiamo prepararci ad una rifondazione e qualcosa succederà già a dicembre. È un nostro impegno rafforzare la squadra e lottare per la salvezza da un lato e per vincere la Coppa Italia dall’altro. Ci tengo però a ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto e soprattutto i nostri tifosi. La squadra ha perso ma i tifosi sono i veri vincitori. Con il loro comportamento esemplare e la coinvolgente passione sportiva hanno inaugurato questo nuovo percorso che vi assicuro, con la giusta pazienza, sarà luminoso”.