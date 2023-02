Eccellenza Campania/Girone A - Il Savoia supera l'Acerrana e si riscatta: 2-0 targato Carnicelli a Cardito

Posticipo della ventiquattresima giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Papa di Cardito si gioca la partita Savoia-Acerrana. Non una gara banale e, al contempo, tutt’altro che inedita. Le due formazioni si sono affrontate già nella doppia semifinale di Coppa Italia, col successo del Toro sui Bianchi. Una vittoria che ha permesso ai granata di Vincenzo Di Buono di potersi giocare la finale contro il San Marzano: proprio nell’infrasettimanale è arrivato il trionfo dei blaugrana nell’epilogo dello Stadio Pinto di Caserta. La squadra di Vincenzo Criscuolo va a caccia del riscatto, la partita si apre con la costruzione del gioco da parte degli oplontini. Gli ospiti rispondono con una prestazione in ripartenza: nel primo tempo la chance più grande è per Carannante che colpisce il palo dopo una verticalizzazione di Vitale. A metà ripresa si sblocca il risultato in favore del Savoia: al 68’ Carnicelli vince il duello con Petrarca e piazza il pallone alle spalle di Giordano. L’Acerrana va in tilt e i Bianchi raddoppiano al 71’ ancora con Carnicelli che fredda Giordano da pochi passi. Il risultato non cambia più, al triplice fischio è 2-0 allo Stadio Papa di Cardito.