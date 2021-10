Eccellenza Campania, Girone A - Saviano, rimonta e vittoria. Battuto la Vis Ariano Accadia

Domenica speciale per il Saviano che batte in rimonta la Vis Ariano Accadia e mette a referto altri tre punti preziosi per il prosieguo della stagione. I neroverdi lottano e, malgrado lo svantaggio iniziale, rimontano con le firme di Giannino e Laureto. Ospiti ostici, ma che si confermano in difficoltà nella protezione del risultato: ancora zero punti in graduatoria per la compagine allenata da Natale.

La squadra di Minichini, con determinazione e volontà, agguanta la cima della classifica del massimo campionato dilettantistico regionale. Primato condivso con altri club, tuttavia tale traguardo - seppur momentaneo - mancava al Pierro dall'epoca della promozione in Interregionale. Il Saviano batte la bestia nera, la Vis Ariano Accadia passa in vantaggio con il bomber Capodilupo al 17'. Gli ufitani non riescono ad amministrare il gol e vengono ripresi dal guizzo di Giannino che vale il pareggio al 32'. Nella ripresa, i neroverdi salgono ancora alla ribalta e completano la rimonta con Laureto al 65' con una buona trasformazione dagli undici metri.

Il tabellino

Saviano 1960: Allocca, Laino, Notaro, Orefice, Giannino, Bracale, Narciso, Ildebrante (88' Schibano), Laureto (79' Schioppa), Arenella (67' La Marca), Di Palma. A disposizione: Cibelli, Florio, Villano, Lanni, Visone, Marulli. Allenatore: Minichini.

Vis Ariano Accadia: Sawczenko, Vesce (66' Iannella), Grasso (68' Giangregorio), Landolfi, Conti, Coppola, Fiore, Santosuosso, Capodilupo, Volzone, Tenneriello. A disposizione: Ciasullo, Giangregorio, Iannella, Cornacchia, Della Palella, Bernardo. Allenatore: Natale.

Arbitro: Diomaiuta (Salerno).

Assistenti: Scala e Martinelli (Castellammare di Stabia).

Marcatori: 17' Capodilupo (V), 32' Giannino (S), 65' (rigore) Laureto (S).

Ammoniti: Allocca, Notaro, Orefice, Giannino, Laureto, Di Palma (S), Landolfi, Tenneriello (V).