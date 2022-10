Eccellenza Campania/Girone A - Sfortuna e sconfitta per il Saviano: il Villa Literno sorride

La sesta giornata di campionato va in archivio con una sconfitta per il Saviano. La squadra di Alfonso Belmonte, tornata a giocare allo Stadio Comunale di Ottaviano dopo una brevissima parentesi al Pierro, esce senza punti dal confronto col Villa Literno. Un ko anche sfortunato per la compagine neroverde che non riesce a creare seri pericoli a Merola e sbloccare il parziale a favore. Anzi è la deviazione di D'Ambrosio nella propria porta a regalare i tre punti ai casertani. La brigata di Ciro Amorosetti, d'altra parte, strappa tre punti fondamentali per la volata relativa all'alta graduatoria: i napoletani, dal canto loro, devono mettere alle spalle lo stop interno e ripartire. Il prossimo appuntamento in programma per il Saviano sarà in trasferta sul campo dell'Atletico Calcio, mentre il Villa Literno ospiterà l'Albanova per la settima partita del Girone A di Eccellenza.

Il tabellino

Saviano 1960: D'Inverno, Sparano, F. Casillo, Sorrentino, Ammendola, Annibale, Maiorano, D'Ambrosio (69' Guidone), Chirullo (77' Castaldo), Auriemma, Schibano (46' Scoppetta). A disposizione: Di Sarno, L. Liguori, Avitabile, Ale. Belmonte, Franza, F. Liguori. Allenatore: Belmonte

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Scarparo, Gatta, Lepre, Ma. Conte, Gioielli (76' Di Monte), Cafaro (61' Di Costanzo), Pragliola (82' Romano). A disposizione: Mallardo, Giannetti, Ammaturo, Albano, Morgese, Mi. Conte. Allenatore: Amorosetti

Arbitro: Moretti di Cesena

Marcatori: 34' aut. D'Ambrosio (VL)

Ammoniti: Sorrentino, Ammendola, Annibale, Maiorano, Chirullo, Auriemma (S), Merola, Scarparo, Gatta, Gioielli, Di Costanzo (VL)

Espulso: mister Belmonte (S)