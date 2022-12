Eccellenza Campania/Girone A - Pareggio senza reti tra Saviano e Sporting Club Ercolanese

Una partita senza reti, un pareggio che accontenta l’una e viene accolto con maggiore delusione dall’altra. Il Saviano di Alfonso Belmonte frena la corsa dello Sporting Club Ercolanese di Salvatore Ambrosino: allo Stadio Pierro è 0-0 al triplice fischio. La cronaca si apre con un buon tiro di Esposito indirizzato sul secondo palo, la traiettoria è larga. Meglio i granata rispetto ai neroverdi, decisi a chiudere ogni varco e ripartire sfruttando le praterie. Al 27’ Panico tira al volo da fuori area sugli sviluppi di un corner, ma il pallone termina distante - seppur di poco - dalla porta. Alla mezz’ora Chirullo si fa vedere in avanti per i padroni di casa, il neoacquisto Maiellaro blocca. Sul versante opposto, conclusione di Tufano respinta dalla retroguardia. Al 36’ colpo di testa di Esperimento da angolo, smanaccia Di Sarno. Il primo tempo non regala più sussulti, si va a riposo col parziale bloccato. Lo spartito non cambia nella seconda frazione, con i granata sempre all’attacco e i locali pronti ad approfittare col gioco di rimessa. Al 62’ Maiellaro è chiamato in causa da una giocata di Liguori, neanche le sostituzioni riescono a dare brio alla doppia manovra: il risultato resto inchiodato e le occasioni sono sporadiche. Nel recupero, ci prova Contarin, subentrato soltanto nelle battute conclusive: l’attaccante, con una buona idea su assistenza di Bacio Terracino, sfiora il palo dello specchio difeso da Di Sarno. Non succede più nulla, al triplice fischio resiste la parità a reti inviolate nell’infrasettimanale. Buon punto in ottica salvezza per il Saviano, mentre lo Sporting Club Ercolanese perde ancora contatto con il vertice della classifica.

Il tabellino

Saviano: Di Sarno 04, Casillo, Franza, D’Amaro, Ammendola, Annibbale, Liguori (93’ Sparano 04), D’Ambrosio, Chirullo, Auriemma (68’ Maiorano), Schibano 03 (61’ Iervolino 03). A disposizione: Amato 04, Avitabile 03, Polewka 05, Belmonte 05, Scoppetta 04, Salvati 04. Allenatore: Alfonso Belmonte

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Amoriello 03, Carbonaro, Caccia, Esperimento, Tufano, Borrelli, Sorrentino 04, Panico (80’ Contarìn), Esposito, Bacio Terracino. A disposizione: Esposito 05, Matrone 03, Gloriosi 04, Avolio 05, Iodice 04, Bevo 06, Estate 05. Allenatore: Ambrosino Salvatore

Arbitro: De Angelis (Nocera Inferiore)

Ammoniti: D’Ambrosio, Di Sarno, Liguiri (S), Borrelli, Amoriello, Esposito (E)