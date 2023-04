Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate supera il Saviano: Orlando firma il successo giallorosso

Squadra in casa

Successo esterno per il Sant’Antonio Abate che batte il Saviano di misura e migliora il posizionamento al centro della classifica. Per i padroni di casa si concretizza un brutto ko interno, con la classifica che resta complicata dopo l’aggancio del Montecalcio: la zona retrocessione adesso è lo spettro principale. A decidere la partita è al 60’ Orlando che segna su assistenza di Maravolo. Al triplice fischio arrivano anche le reazioni social delle due squadre.

Così il Saviano sui canali ufficiali: “Nulla da dire. Bella prestazione che ci fa semplicemente dire: non meritavamo ma queste parole oggi non servono.Purtroppo quando tutto va storto neppure la fortuna gira dalla nostra parte e non ci sono giustificazione nel dire che sicuramente ci è mancata quell'incisività nelle quattro limpide azioni da goal della prima parte del primo tempo”.

Il Sant’Antonio Abate commenta: “Settimo posto. Come promesso da parte della società Vertolomo Giuseppe-Buono Antonio, l’obiettivo è stato raggiunto, una salvezza tranquilla che era già nell’aria da tempo ma che oggi si è concretizzata con la matematica. Un plauso va fatto ai ragazzi, un gruppo giovane e compatto, al Mister Mario Di Nola e il suo staff, al direttore generale Montella e al ds La Torre, Del Sorbo Vincenzo, ai nostri tifosi che sono un vanto per questa categoria.Infine si ringrazia a chi ha creduto nel nostro progetto giallorosso, i nostri Sponsor, perché solo insieme possiamo essere grandi”.